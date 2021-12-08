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Чарівник великого міста: 1+1 готує для своїх глядачів магічну прем'єру серіалу з Ксенією Мішиною і Костянтином Войтенко

8 грудня 2021, 15:59

Дивовижна пригода псевдо-магів вже скоро на ваших екранах.

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Початок зйомок комедійного детектива Чарівник великого міста від телеканалу 1+1 і IQ продакшн / Пресслужба

Телеканал 1+1 та IQпродакшн розпочали зйомки комедійного детективу Чарівник великого міста. У новій історії глядачі будуть спостерігати за пригодами трьох друзів, які вдають із себе псевдо-магів. Та через цей обман доля зіграє з ними злий жарт - одного дня їм доведеться створити диво по-справжньому. У серіалі знімаються улюблені українські актори: Ксенія Мішина, Сергій Журавльов, Костянтин Войтенко, Андрій Ісаєнко та Наталка Денисенко.

За сюжетом, троє друзів – Макс Бойко, Вітя Мельник та Даня Ковальчук реалізовують прибуткову, але не зовсім легальну бізнес-ідею. Макс вдає з себе екстрасенса на ім’я Миролюб, а Мельник з Ковальчуком збирають інформацію про клієнтів. Таким чином вони розшукують зниклих людей, повертають невірних чоловіків у родину, допомагають притягнути удачу, тощо.

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Кадр зі зйомок комедійного детектива Чарівник великого міста / Пресслужба

Та одного дня на Миролюба починає "полювання" журналістка Еля, яка спеціалізується на викритті псевдо-магів. Друзі розробляють план, як відвернути від себе увагу журналістки, але чи спрацює він? Адже для цього Миролюбу доведеться створити справжнє диво.

До чого приведуть фантастичні пригоди друзів, глядачі 1+1 дізнаються вже незабаром.

"Необов’язково вірити в магів чи екстрасенсів для того, щоб у вашому житті сталося щось по-справжньому неймовірне. У світі завжди є місце для дива, і наші герої це доводять. Бажання створити диво для близьких – це те, що робить наше життя прекрасним вже сьогодні, для цього потрібне лише прагнення та трішки натхнення", - сказав режисер-постановник проєкту Мирослав Латик.

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Кадр зі зйомок комедійного детектива Чарівник великого міста / Пресслужба

Над виробництвом телепродукту працює IQпродакшн на замовлення 1+1.

У комедійному детективі ролі виконають популярні актори: Ксенія Мішина, Сергій Журавльов, Костянтин Войтенко, Андрій Ісаєнко та Наталка Денисенко. Глядачі також побачать у серіалі акторів: Дмитра Вівчарюка, Дмитра Усова та Христину Федорак.

Генеральний продюсер телеканалу 1+1 – Максим Кривицький. Продюсери – Олена Єремєєва, Дарина Жукова та Надія Пермінова. Продюсери IQпродакшн –– Оксана Іванюк, Віктор Медведський, Сергій Атрощенко. Режисер-постановник – Мирослав Латик. Оператор-постановник –В’ячеслав Раковський.

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Кадр зі зйомок комедійного детектива Чарівник великого міста / Пресслужба

Серіал Чарівник великого міста - це адаптація формату компанії Mauris Film.

Слідкуйте за новинами 1+1 та дізнавайтеся більше подробиць про комедійний детектив Чарівник великого міста.

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