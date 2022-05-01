Відома українська співачка показала, що залишилося від її квартири після ракетного удару по Києву

Марина Круть / соцмережі

Українська бандуристка і співачка Марина Круть, більш відома під псевдонімом KRUTЬ, показала кадри зі своєї квартири, яка постраждала в результаті ракетних обстрілів Києва 28 квітня.

Артистка живе на високому поверсі, тому вибухова хвиля не пошкодила стіни, а зачепила тільки вікна, двері і речі в приміщенні.

В цей час зірка була не вдома, а в Хмельницькій області, куди росіяни в той день також потрапили ракетами.

У Instagrаm співачка розповіла, що її будинок знаходиться в 100 метрах від місця, куди прилетіли дві ворожі ракети.

"Вчора дві ракети прилетіли в 100 метрах від нашого будинку в Києві. В цей же вечір прилетіло і в Хмельницьку область, де я зараз. Вибуховою хвилею повибивало вікна і двері", – розповіла вона.

На кадрах видно, що вікна на балконі вибиті повністю, тому всюди валяється скло. Також майже вибило балконні двері, що ведуть в квартиру. Незважаючи на те, що в кімнаті вікна вціліли, речі, залишені власницею, розлетілися по всьому приміщенню.

На кухні вибуховою хвилею скинуло вазони з підвіконня, а в спальні – склянки і пляшки потрапляли, ймовірно, через поштовхи, викликані попаданням ракети.

"Ракета залетіла прямо в її квартиру. Світла пам'ять Вікторії, яка була нашою сусідкою. Тепер і заради ще однієї людини ми повинні боротися і жити. Я знаю, що багато моїх фанів в воюють -х лопці, знайте, що після перемоги всі концерти до кінця мого життя безкоштовні для вас", – пообіцяла співачка.

Читайте також: