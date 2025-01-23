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Після скандалу з концертами в РФ: у Джареда Лето роман із росіянкою - ЗМІ

Анна Підгорна
23 січня 2025, 14:36
62
Лідер Thirty Seconds to Mars нібито вибрав у партнерки бувалу світську левицю.
Джаред Лето
Джаред Лето зустрічається з росіянкою - хто така Яна Величко / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Короткий зміст:

  • Три місяці тому Лето розповів, як сумує за країною-окупантом
  • Зараз зірці приписують роман із росіянкою

У жовтні 2024 року голлівудський актор і рок-музикант Джаред Лето під час виступу гурту Thirty Seconds to Mars у Белграді зганьбився своїми висловлюваннями щодо країни-окупанта: він розказав, як сумує за росією, концертами у Москві та Санкт-Петербурзі й "російською енергією".

Ігнорування війни, яку розв'язала країна-агресор, і схиляння перед нею, викликало бурхливу реакцію в Мережі. Лето засуджували за потурання знищенню незалежної України.

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Тепер скандальний Лето зайшов ще далі - у росЗМІ з'явилися чутки про його роман із росіянкою. Обраницею музиканта, з якою він познайомився ще 2023 року на Тижні моди в Парижі, нібито стала 39-річна Яна Величко - художниця, співачка і світська левиця. Її бачили на концертах Thirty Seconds to Mars, а після одного з них Джаред покликав Яну у свою гримерку.

Як повідомляє преса, Величко змінила безліч занять: була співачкою під псевдонімом Я і Яна Ясс, пробувала сили в духовному наставництві під ім'ям Ясс Джалю, володіла модним бутиком LePremier у столиці країни-окупанта. Ймовірна кохана Джареда Лето також має двох дітей і активно просуває себе у світських колах.

Яна Величко
Яна Величко - ймовірна подруга Джареда Лето / instagram.com/iam_xx_iam

Варто зазначити, що раніше Джаред Лето вже зустрічався з росіянками - моделями Валерією Кауфман і Дариною Корчиною. Також у артиста, який має репутацію плейбоя, були романи зі Скарлетт Йоганссон, Періс Гілтон, Ліндсі Лохан тощо. 53-річний Лето ніколи не був одружений.

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Раніше Главред розповідав, що британський актор, який зіграв Відьмака і Супермена, Генрі Кавілл вперше став батьком. Разом із коханою, яка подарувала йому дитину, він потрапив в об'єктиви папараці.

Також стало відомо, що під час пожеж у Лос-Анджелесі Брюс Вілліс уперше за три роки вийшов у світ. "Міцний горішок" уникає публічності через важку хворобу.

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Хто такий Джаред Лето?

Джаред Лето - американський актор і музикант. Лето здобув визнання за свою музичну діяльність та ексцентричний сценічний образ як вокаліст альтернативного рок-гурту Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерної жінки в драмі "Далласький клуб покупців" був удостоєний премій "Оскар", "Золотий глобус" і нагороди Американської Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий актор другого плану", повідомляє Вікіпедія.

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