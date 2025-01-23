Зовсім не Рейчел Грін: 58-річного Швіммера спіймали на побаченні зі студенткою

У Девіда Швіммера новий роман.

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Девід Швіммер новини - з ким зустрічається Девід Швіммер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Девіда Швіммера помітили на побаченні з дівчиною

Нею виявилася 29-річна студентка

Американський актор, режисер, продюсер і зірка серіалу "Друзі" Девід Швіммер одружився досить пізно: у 44 роки після трьох років стосунків він зіграв весілля з фотографом Зоуї Бакман. На жаль, їхній шлюб протримався лише сім років.

З 2017 року Швіммер неодружений. Гучних романів актор не мав, не рахуючи стосунків із Наталі Імбрульєю ще наприкінці дев'яностих. Однак нещодавно Девід потрапив на перші шпальти саме у зв'язку з романтичними чутками.

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Як повідомляє видання Daily Mail, в актора зав'язалися стосунки з 29-річною студенткою-медиком та активісткою Еліаною Джолковскі. Нещодавно пару помітили на побаченні.

Швіммера і Джолковскі папараці "зловили" на виході з ресторану Spago в Беверлі-Гіллз. Після вечері Девід і Еліана поїхали із закладу в одному таксі. Поки що представники Швіммера нові стосунки актора не коментують.

Friends vet David Schwimmer, 58, is seen on a romantic date with a student, 29, as they leave in the same Uber https://t.co/YwhT1avN4Bpic.twitter.com/Tf4oyRdhUF - Daily Mail Online (@MailOnline) 21 січня 2025 року

Еліана Джолковскі - нова ймовірна кохана Девіда Швіммера / instagram.com/elianajolkovsky

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Хто такий Девід Швіммер? Девід Швіммер - американський актор, режисер, активіст і продюсер. Найвідоміший за роллю Росса Геллера в телесеріалі "Друзі", що принесла йому світову популярність, а також за мультфільмами трилогії "Мадагаскар", озвучивши роль жирафа Мелмана, повідомляє Вікіпедія.

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