Ед Ширан знову став батьком - його шкільна подруга народила йому другу дитину

Ед Ширан став батьком вдруге / instagram.com/teddysphotos

31-річний британський співак і музикант Ед Ширан повідомив новину, яка шокувала навіть його найвідданіших фанатів - артист став татом вдруге. Якимось дивом йому вдалося приховати, що в його родині очікується поповнення, протягом усього терміну вагітності дружини.

Ед Ширан одружений на своїй шкільній подрузі - колишній хокеїстці Черрі Сіборн. У серпні 2020 року на світ з'явився їх первісток - дівчинка на ім'я Лайра Антарктика.

19 травня на офіційній сторінці музиканта в Instagram з'явилося повідомлення про те, що їх сім'я стала більше на одну людину - Сіборн народила ще одну дівчинку, ім'я якої поки не розкривають.

"Хочу повідомити вам всім, що у нас народилася ще одна прекрасна дівчинка. Ми обидва вже так закохані в неї, і щасливі стати сім'єю з 4 осіб",- розповів Ширан.

Приємну новину Ширан проілюстрував фотографією в'язаного пледа в кавових тонах з парою білосніжних дитячих шкарпеток на ньому. Аналогічне фото, але з пледом в синіх, зелених і коричневих кольорах з'явилося в соціальних мережах співака, коли народилася Лайра Антарктика.

Ед Ширан став батьком вдруге / instagram.com/teddysphotos

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Раніше стало відомо, що американська співачка барбадоського Походження Ріанна народила первістка в одній з клінік Лос-Анджелеса.

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