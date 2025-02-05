Невтішна фотосесія: Тайра Бенкс налякала виглядом в об'єктивах папараці

У жінці на фото ледь вгадується розкішна Бенкс, яку звикли бачити на подіумах.

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Тайра Бенкс новини - Тайра Бенкс без макіяжу засвітилася в Сіднеї / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

51-річна Тайра Бенкс живе на два міста - Лос-Анджелес і Сідней

В Австралії модель не надто піклується про свій зовнішній вигляд

Популярна в дев'яностих супермодель Тайра Бенкс 2024 року підкорила шанувальників своїм розкішним виглядом на показі Victoria's Secret (1997 року вона стала першою темношкірою моделлю, яку зняли для каталогу бренду - прим. редактора). Тоді 51-річна красуня довела всьому світу, що все ще здатна приковувати погляди.

Втім, сьогодні Бенкс не робить модне дефіле з кожного свого виходу на вулицю. Приміром, нещодавно папараці "спіймали" Тайру на вулицях Сіднея в не найрозкішнішому вигляді.

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Як повідомляє видання Daily Mail, в Австралії модель займається розвитком своєї мережі магазинів морозива Smize & Dream, і намагається будувати там нове життя без голлівудського лиску. Без нього ж вона вирушила на прогулянку одним із найбільших австралійських міст.

Тайру Бенкс сфотографували в чорному кардигані, в майці та штанах. Пов'язка на голові стримувала безладно розкидані кучері. Сіднеєм модель гуляє без макіяжу. Також вона не відмовляє собі у фаст-фуді, апетитне поїдання якого потрапило на фото.

Зірка America's Next Top Model 51-річна Тайра Бенкс (Tyra Banks, 51) демонструє свіже обличчя, виходячи з дому без макіяжу, виконуючи доручення в Сіднеї https://t.co/bvYicxJfnh - Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 4, 2025

Тайра Бенкс дозволяє своїй природній красі сяяти, заправляючись чизбургером у Сіднеї після того, як промчала крізь проїжджу частину Макдональдса https://t.co/UQ2jHm5r6T - Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 5, 2025

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річного голлівудського актора Девіда Швіммера, зірку серіалу "Друзі", спіймали на побаченні зі студенткою, яка молодша за нього вдвічі.

Також у Мережі з'явилися чутки про те, що в лідера гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман із росіянкою. Ще недавно артист розповідав, як сумує за "російською енергією".

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Хто така Тайра Бенкс? Тайра Бенкс - американська супермодель, акторка, співачка, продюсерка і телеведуча. Популярність Тайра здобула, працюючи моделлю в Парижі, Мілані, Лондоні, Токіо і Нью-Йорку, але її комерційним проривом була поява на телебаченні. Тайра створила реаліті-шоу "Топ-модель по-американськи", повідомляє Вікіпедія.

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