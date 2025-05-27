Виконавець ролі Сулеймана з "Величного століття" отримав тюремний термін

Суд визнав його винним у дачі неправдивих свідчень під час розслідування протестів у 2013 році.

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Турецький актор Халіт Ергенч засуджений до тюремного терміну / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/halitergencresmi

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За що саме отримав тюремний термін актор

Який термін отримав артист

Турецький актор Халіт Ергенч, який виконав роль султана Сулеймана в історичному серіалі "Величне століття", засуджений до тюремного терміну. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Суд визнав його винним у дачі неправдивих свідчень під час розслідування протестів у парку Гезі 2013 року. Актора засудили до позбавлення волі на два роки і три місяці позбавлення волі. Водночас під час призначення покарання суддя врахував відсутність судимості в Ергенча та його зразкову поведінку і скоротив термін до 1 року 10 місяців і 15 днів.

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Як встановило слідство, актор заявив, що не знайомий з обвинуваченими у справі про протести. Однак з'ясувалося, що між обвинуваченим і Ергенчем було виявлено 12 повідомлень, при цьому їхні контакти були особливо інтенсивними в період протестів у парку Гезі. Сам актор своєї провини не визнав.

Нагадаємо, що масові протести в Туреччині почалися наприкінці травня 2013 року з мирної акції в Стамбулі: учасники демонстрації вимагали скасування вирубки парку Гезі в центрі міста. Влада розганяла ці мітинги. Потім акції протесту перекинулися на інші турецькі міста, і їхні учасники стали вимагати відставки уряду прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана.

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