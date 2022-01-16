Ірина Білик знялася в байкерському вбранні на мотоциклі

Білик порадувала своїх фанатів новими фото / Фото: Instagram / дні.РП

Українська співачка Ірина Білик знялася в новій фотосесії. Зірка постала в кадрі в байкерських речах, чобітках на підборах, а також накинула на плече хутро.

У такому образі і з яскравим макіяжем Білик сидить на мотоциклі і млосно дивиться в камеру. Шанувальникам дуже сподобалися ці фотографії, тому вони закидали співачку компліментами.

Раніше Главред писав про те, що Ірина Білик вперше показала публіці свою розкішну квартиру в Одесі з видом на Чорне море. Зірка провела екскурсію для журналістів програми Мій секрет на телеканалі СТБ.

Інтер'єр квартири виконаний в стилі мінімалізму. Житло невелике за площею, але просторе за рахунок світлих тонів - сірого, бежевого і білого, а також панорамних вікон і дзеркал.

У квартирі є елементи з морською тематикою-дерев'яна модель корабля у вітальні.

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