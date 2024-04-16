Інна Мірошниченко скоро стане мамою ще однієї дитини

Юрист і дружина Тимура Мірошниченка поділилася радісною новиною.

https://glavred.net/stars/inna-miroshnichenko-skoro-stanet-mamoy-eshche-odnogo-rebenka-10558256.html Посилання скопійоване

Інна Мірошниченко показала документ/ колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Юрист і телеведуча Інна Мірошниченко розповіла про те, що знову отримала статус усиновителя, а це означає, що вона скоро знову стане мамою для дитини з дитячого будинку.

Як написала знаменитість на своїй сторінці в Instagram, минула "одна маленька вічність", перш ніж Інна Мірошниченко стала кандидатом в усиновителі.

Юристка отримала на руки заповітний документ і тепер на неї чекають наступні кроки на цьому довгому шляху. Зокрема, під час усиновлення своєї першої дитини Марселя, Мірошниченко розповідала, що найскладнішим було знайти дитину.

відео дня

Адже незважаючи на величезну кількість покинутих дітей, дітей-сиріт, усі вони позбавлені права бути усиновленими, бо їхні батьки не були позбавлені батьківських прав.

Інна Мірошниченко зможе усиновити ще одну дитину / Скриншот Instagram/_inna_mi

Хто така Інна Мірошниченко? Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого та шоумена Тимура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію і Марко, та прийомного сина Марселя; готується взяти в сім'ю ще одного малюка. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

Нагадаємо, раніше відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей і додав, що коштів має бути багато.

Раніше також стало відомо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їхнім прийомним сином. Вона також виклала дві світлини, які показують разючу різницю та демонструють, що кохання може зробити з дитячим сердечком.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред