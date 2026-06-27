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Розкішні сини Брітні Спірс вийшли на подіум

Олена Кюпелі
27 червня 2026, 14:35
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Усі погляди були прикуті до синів Брітні Спірс, які стояли в центрі подіуму.
Брітні Спірс висунули серйозне звинувачення
Брітні Спірс висунули серйозне звинувачення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як виглядають сини Брітні Спірс
  • З якої нагоди вони вийшли на подіум

Джейден Джеймс Федерлайн і Шон Престон Федерлайн — діти Брітні від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна — офіційно дебютували як моделі на Тижні моди в Парижі, взявши участь у показі чоловічої колекції Vetements весна/літо 2027 26 червня.

Як пише Enews, для цієї нагоди 20-річний Шон одягнув довгий чорний атласний блейзер, прикрашений нашивками, у поєднанні з сорочкою на ґудзиках того ж кольору, вузьким краваткою та широкими джинсами з ефектом потертості.

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Наслідуючи приклад старшого брата, 19-річний Джейден обрав свій власний стильний ансамбль, що складався з білої майки, синіх джинсів, коричневого шкіряного ременя з великою пряжкою та срібних ланцюжків.

Що стосується їхніх батьків, то і Кевін, і Брітні дозволили синам насолодитися всією славою, вирішивши не відвідувати показ.

І хоча це перший вихід на подіум синів співачки, виконавиці хіта "Toxic", Джейден нещодавно почав виявляти новий інтерес до моди: 13 травня підліток відвідав показ круїзної колекції Dior 2027 у Лос-Анджелесі.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше легендарного американського артиста, актора та співака Лайонела Річі терміново доставили до лікарні після того, як йому стало зле на сцені, і він раптово достроково завершив свій концерт.

Раніше також дочка легендарної співачки Бейонсе Блю Айві Картер виглядала як дві краплі води на свою маму Бейонсе, коли її сфотографували поруч із Джей-Зі в Нью-Йорку.

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Про особу: Брітні Спірс

Брітні Джин Спірс — американська поп-співачка, актриса, танцівниця, авторка пісень, лауреатка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє"Вікіпедія".

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