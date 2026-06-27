Розкішні сини Брітні Спірс вийшли на подіум

Усі погляди були прикуті до синів Брітні Спірс, які стояли в центрі подіуму.

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Брітні Спірс висунули серйозне звинувачення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Як виглядають сини Брітні Спірс

З якої нагоди вони вийшли на подіум

Джейден Джеймс Федерлайн і Шон Престон Федерлайн — діти Брітні від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна — офіційно дебютували як моделі на Тижні моди в Парижі, взявши участь у показі чоловічої колекції Vetements весна/літо 2027 26 червня.

Як пише Enews, для цієї нагоди 20-річний Шон одягнув довгий чорний атласний блейзер, прикрашений нашивками, у поєднанні з сорочкою на ґудзиках того ж кольору, вузьким краваткою та широкими джинсами з ефектом потертості.

відео дня

Джейден і Шон Престон Федерлайн, сини Брітні Спірс, вийшли на подіум під час показу чоловічої колекції Vetements весна/літо 2027 у рамках Паризького тижня моди. ?@gettyimages ?@BackgridUSpic.twitter.com/n2Jg2QZ6dE — deuxmoi (@deuxmoiworld) 27 червня 2026

Наслідуючи приклад старшого брата, 19-річний Джейден обрав свій власний стильний ансамбль, що складався з білої майки, синіх джинсів, коричневого шкіряного ременя з великою пряжкою та срібних ланцюжків.

Що стосується їхніх батьків, то і Кевін, і Брітні дозволили синам насолодитися всією славою, вирішивши не відвідувати показ.

Джейден Джеймс Федерлайн, син Брітні Спірс, дебютував як модель разом зі своїм братом на Паризькому тижні моди для бренду Vetements. ? Що ти про це думаєш? ??



Оригінальне відео: fashionbombdaily pic.twitter.com/t5Yg0RoBAX — EstiloDF (@EstiloDF) 27 червня 2026

І хоча це перший вихід на подіум синів співачки, виконавиці хіта "Toxic", Джейден нещодавно почав виявляти новий інтерес до моди: 13 травня підліток відвідав показ круїзної колекції Dior 2027 у Лос-Анджелесі.

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