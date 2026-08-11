"Українці "вигрібають": розкрито причину антиукраїнської істерії в Польщі

У Польщі на внутрішньому рівні спостерігається тенденція до розпалювання антиукраїнських настроїв, вважає Віталій Кулик.

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У Польщі змінюється ставлення до українців / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Кулика:

Українці витіснили поляків на ринку праці

Поляки вважають, що вони утримують українців

Директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик відповів на запитання про зростання рівня ненависті до українців у Польщі.

"Українців у Польщі стало багато. Вони претендують на частину робочих місць. Українці швидко асимілюються в політичному плані – підкреслюю, не в національному, а в політичному. Тобто українці, маючи карту поляка, претендують на польське громадянство. Цілком імовірно, що з часом українці знову будуть представлені в польському парламенті, як це вже було в 90-х роках, коли українці були представлені в Сеймі", - підкреслив він в інтерв’ю Главред.

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За словами експерта, на сьогодні українці потіснили поляків на ринку праці, і в Польщі це відчувають.

"Говорити, що цим ми провокуємо агресію, можна лише дуже умовно. Поляки починають платити більше: у них зросли тарифи, вони платять більше податків, і це вони пов’язують із війною в Україні та українцями. Поляки вважають, що вони утримують українців", - пояснив він.

Водночас співрозмовник погоджується з думкою про те, що в Польщі існує тенденція до роздмухування антиукраїнських настроїв у польському політикумі.

"Звісно, не варто забувати й про те, що серед українців, які виїхали до Польщі, є "бичари", які поводяться неадекватно. Так вони поводилися в Україні, так вони поводяться і в Польщі – через це їх і "виганяють" і тут, і в Польщі", – додав Кулик.

Скандал із Польщею: історик назвав причину

Історик і народний депутат Володимир В'ятрович пояснив, чим, на його думку, зумовлено посилення антиукраїнської риторики в Польщі. Колишній голова Українського інституту національної пам'яті вважає, що нинішні настрої в польському суспільстві формувалися не один рік.

За словами В'ятровича, протягом останніх двох десятиліть польські політики активно зверталися до спірних сторінок спільної історії двох країн, просуваючи версії подій, пов'язані зі звинуваченнями українських націоналістів у геноциді.

Історик вважає, що сформована таким чином суспільна позиція сьогодні стає інструментом внутрішньої політики. Негативна риторика щодо України, на його думку, дозволяє польським політикам зміцнювати свої позиції, привертати увагу виборців і отримувати політичні дивіденди.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла. Тоді в соцмережах публічно пояснили, що це рішення пов’язане з присвоєнням підрозділу Збройних сил України назви "Героїв УПА".

Нагадаємо, раніше глава канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький оприлюднив подробиці. За його словами, позбавлення ордена було виваженим кроком після надання Україні часу на зміну позиції щодо назви підрозділу УПА, при цьому польська сторона відкидає звинувачення у стратегічній помилці.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський надіслав орден Білого орла президенту Польщі "Новою поштою". Володимир Зеленський пояснив, чому повернув Польщі орден Білого орла, та висловився щодо майбутнього українсько-польських відносин.

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Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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