Скинула 15 кг: Цибульська в "голій" сукні приголомшила схудненням

Співачка розповіла про свій спосіб схуднення та продемонструвала чудові форми.

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Оля Цибульська: схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульська, скріншот із відео

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Як схудла Ольга Цибульська

Як зараз виглядає співачка

Відома українська співачка Ольга Цибульська з'явилася на заході у відвертій сукні та похвалилася схудненням на 15 кілограмів. Відео з новим образом виконавиці з'явилося в Instagram.

Для свого виступу на "Музичній платформі" артистка обрала незвичний для себе наряд — чорну сукню в сітку, яка практично не приховувала фігуру Цибульської. Разом із зірковою мамою позував і син Ольги.

відео дня

Фігура Олі Цибульської після схуднення / скрін з відео

"Майже мінус 15: Оля Цибульська вразила змінами у зовнішності на ювілейній "Музичній платформі", — йдеться у дописі, який зірка репостнула у себе.

Співачка не стала приховувати вражаючий результат свого схуднення і зізналася, що вже скинула 15 кілограмів. Незважаючи на те, що в коментарях їй одразу почали приписувати медикаментозних "помічників", Ольга стверджує, що досягла такого результату завдяки фізичній активності та травам.

Оля Цибульська в "голій" сукні / скрін з відео

"Аштанга-йога. Гіркі трави. Біг. Молодий коханець", — пожартувала Цибульська.

Як худнуть українські зірки

Співачка не перша, кому вдалося досягти такого перетворення завдяки подібним практикам. Усім відомо про захоплення Тіни Кароль аштанга-йогою. Наталія Могилевська не приховує, що дотримується суворої дієти та інтервального голодування, а також очищає організм за допомогою трав.

Оля Цибульська / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Олена Мозгова відверто розповіла підписникам про наслідки регулярних російських обстрілів для її житла. У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала кадри, що демонструють руйнування всередині будинку.

Також LELEKA розкрила підґрунтя внесення переможниці проєкту DARA до "чорного списку" української делегації. Виявилося, що українська сторона дистанціювалася від вокалістки задовго до заяв про співпрацю Філіпа Кіркорова з болгарською командою.

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Про персону: Оля Цибульська Оля Цибульська — українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (виступала в дуеті "Небезпечні зв’язки" з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроектів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

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