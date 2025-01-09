Джо Байден уперше став прадідусем - перше фото з немовлям

Джилл Байден уже розсекретила стать та ім'я новонародженого.

https://glavred.net/starnews/dzho-bayden-vpervye-stal-pradedushkoy-pervoe-foto-s-mladencem-10629119.html Посилання скопійоване

Наомі Байден народила первістка - у Джо Байдена з'явився правнук / колаж: Главред, фото: instagram.com/naomibiden

Короткий зміст:

Старша онука Джо Байдена вперше стала мамою

Це - перший правнук американського президента

Наомі Ніл, найстарша онука 46-го президента США Джо Байдена, 8 січня 2025 року вперше стала мамою. Про це повідомила нинішня перша леді Америки Джилл Байден у своєму блозі в Instagram.

Вона опублікувала перше фото немовляти: у кадрі Байден тримає на руках дитину й уважно розглядає її личко; його дружина м'яко поправляє ковдрочку на голівці новонародженого.

відео дня

У Ніл народився хлопчик - Вільям Бреннон Ніл IV. Він став першим правнуком президента. "З гордістю представляємо вам нашого правнука", - написала Джилл Байден.

Наомі Ніл (Байден) повідомила про те, що вагітна, у листопаді 2024 року, під час виборів нового президента США. Майбутня мама в соціальних мережах показала селфі - фото округлого животика в дзеркалі з написом: "Ми проголосували".

Наомі Байден народила первістка - у Джо Байдена з'явився правнук / instagram.com/flotus

Наомі Байден повідомила про вагітність у листопаді 2024 року / instagram.com/naomibiden

Наомі Ніл - старша з п'яти дітей Хантера Байдена. Своє ім'я вона отримала на честь сестри батька, яка загинула в автокатастрофі (в тій аварії загинула і перша дружина Джо Байдена - Нейлія Хантер).

Наомі Байден і юрист Пітер Ніл почали зустрічатися 2018 року, а за три роки - заручилися. Весілля Наомі та Пітер зіграли в листопаді 2022 року. Урочиста церемонія відбулася в Білому домі.

Весілля Наомі Байден і Пітера Ніла / колаж: Главред, фото: instagram.com/naomibiden

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що завершився шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, який тривав цілих 8 років. Пара була у стосунках 10 років, 2 роки з яких - в офіційному шлюбі.

Також Дженніфер Лопес, яка навесні 2024 року офіційно розійшлася з Беном Аффлеком, запідозрили в романі з голлівудською зіркою, яка значно старша за неї.

Читайте також:

Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред