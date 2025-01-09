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Джо Байден уперше став прадідусем - перше фото з немовлям

Анна Підгорна
9 січня 2025, 17:08
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Джилл Байден уже розсекретила стать та ім'я новонародженого.
Наомі Байден з чоловіком Джо Байденом
Наомі Байден народила первістка - у Джо Байдена з'явився правнук / колаж: Главред, фото: instagram.com/naomibiden

Короткий зміст:

  • Старша онука Джо Байдена вперше стала мамою
  • Це - перший правнук американського президента

Наомі Ніл, найстарша онука 46-го президента США Джо Байдена, 8 січня 2025 року вперше стала мамою. Про це повідомила нинішня перша леді Америки Джилл Байден у своєму блозі в Instagram.

Вона опублікувала перше фото немовляти: у кадрі Байден тримає на руках дитину й уважно розглядає її личко; його дружина м'яко поправляє ковдрочку на голівці новонародженого.

відео дня

У Ніл народився хлопчик - Вільям Бреннон Ніл IV. Він став першим правнуком президента. "З гордістю представляємо вам нашого правнука", - написала Джилл Байден.

Наомі Ніл (Байден) повідомила про те, що вагітна, у листопаді 2024 року, під час виборів нового президента США. Майбутня мама в соціальних мережах показала селфі - фото округлого животика в дзеркалі з написом: "Ми проголосували".

Джо Байден із першою леді та правнуком
Наомі Байден народила первістка - у Джо Байдена з'явився правнук / instagram.com/flotus
Наоми Байден
Наомі Байден повідомила про вагітність у листопаді 2024 року / instagram.com/naomibiden

Наомі Ніл - старша з п'яти дітей Хантера Байдена. Своє ім'я вона отримала на честь сестри батька, яка загинула в автокатастрофі (в тій аварії загинула і перша дружина Джо Байдена - Нейлія Хантер).

Наомі Байден і юрист Пітер Ніл почали зустрічатися 2018 року, а за три роки - заручилися. Весілля Наомі та Пітер зіграли в листопаді 2022 року. Урочиста церемонія відбулася в Білому домі.

Свадьба Наоми Байден
Весілля Наомі Байден і Пітера Ніла / колаж: Главред, фото: instagram.com/naomibiden

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Хто такий Джо Байден?

Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

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