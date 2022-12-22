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"І собаку, і третього": Даша Кацуріна розповіла, які вимоги їй пред'являє Дантес

22 грудня 2022, 12:15
Кохана Володимира Дантеса показала, як той возиться з її дітьми.
Володимир Дантес, Даша Кацуріна
Володимир Дантес і Даша Кацуріна поговорили про спільне майбутнє / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Український співак, комік і волонтер Володимир Дантес все своє свідоме життя був чайлдфрі, і дитяче питання його мало цікавило. Однак його переконання сильно змінилися, коли він завів роман з Дашею Кацуриной - бізнесвумен, дизайнеркою і мамою двох дітей.

Кацуріна зараз живе з дітьми у Варшаві, Володимир - мотається по світу з благодійними концертами і ганяє машини для ЗСУ. Коли йому вдається зустрітися з коханою, він також дуже охоче бере на себе роль вихователя для дітей.

Нещодавно на своїй сторінці в Instagram Даша показала кумедне відео, на якому Дантес з явною втомою просить у неї ще дітей.

Абсолютно втомлений артист тримає молодшого сина Даші, і з кам'яним обличчям каже: "Діти лайк, супер! Більше треба. Бо трохи замало вже".

Даша зі сміхом погодилася на таку пропозицію, і перепитала, чи хоче Дантес третю дитину або завести собаку. Він с зітханням погодився і на перше, і на друге.

Володимир Дантес
Володимир Дантес і Даша Кацуріна поговорили про спільне майбутнє / instagram.com/vladimirdantes

До слова раніше Володимир Дантес, колишній чоловік Наді Дорофєєвої і нинішній бойфренд Даші, розповідав, чому не обзавівся потомством з Додо і не планує дітей з Кацуріною.

Також він емоційно оцінив роман своєї колишньої дружини і Міші Кацуріна - артист підкреслив, що йому неприємно знаходиться в любовному чотирикутнику, який ті "заварили".

Інші новини:

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