Дантес розповів, чому не хотів дітей від Дорофєєвої і не буде заводити їх у нових стосунках

Володимир Дантес розповів, чому не заводив дітей з Дорофєєвою і не заведе з Кацуріною / instagram.com/vladimirdantes

Український співак, волонтер і комік Володимир Дантес зараз перебуває у відносинах з дизайнеркою і ресторатором Дашй Кацуріною. Бізнесвумен виховує двох малолітніх дітей від попереднього шлюбу, і артисту доводиться багато часу проводити з малюками.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Розмова Дантес зізнався, чому за 10 років стосунків з Надею Дорофєєвою так і не завів дітей, та чи планує заводити потомство з новою коханою.

Незважаючи на те, що розмовами про дітей і ЗМІ і близькі тероризували Дантеса і Додо протягом усіх їхніх стосунків, артисти ретельно обходили ці питання стороною. Після розставання, про яке вони оголосили в березні 2022 року, Володимир заговорив про дітей вільно.

"Я – чайлдфрішник, до речі. Чайлдфрішник із двома дітьми. Я ніколи не думав, що це так круто. Діти – це вау. Діти – це так важко, це реально важко. І паралельно це так круто. Вони висмоктують із тебе енергію і тут же її віддають тобі", - розповів він про свої переконання та досвід спілкування з дітьми Кацуріної.

Проте, незважаючи на позитивні емоції від малюків нової коханої, своїх з Кацуріною він заводить не планує. "Та куди там, бляха? Там двоє – куди ще третього? Собаку – максимум", - ділиться Дантес.

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