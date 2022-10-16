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Х'ю Джекман показав, яке зворушливе привітання отримав від 7-річного фаната з Одеси

16 жовтня 2022, 10:15

Актор Х'ю Джекман і маленький український біженець Костя познайомилися кілька місяців тому і навіть поспілкувалися за допомогою волонтерів відеозв'язком.

Джекман, хлопчик
Х'ю Джекман отримав привітання від 7-річного фаната з Одеси / скріншот з відео, Instagram

Легендарний голлівудський актор Х'ю Джекман, відомий за роллю мутанта Росомахи (Джеймса Хоулетта), отримав зворушливе привітання з 51-м днем народження від 7-річного хлопчика Кості з Одеси. Про це сам артист написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"У квітні цього року мій друг Костя втік з України за допомогою @unicef#bluedothub. Він у безпеці, здоровий і його чекає хороше майбутнє. Він зробив мені цю чудову листівку на день народження", ‒ написав Джекман.

Актор і маленький український біженець познайомилися кілька місяців тому і навіть поспілкувалися за допомогою волонтерів відеозв'язком.

"Привітайтеся з моїм новим, дуже мужнім другом. Йому 7. Лише кілька годин тому він потрапив в центр Unicef Blue Dot в Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію Росомахи. Дуже схожий, вам не здається?"- писав тоді Джекман.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

А пізніше Делон навіть взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

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