Росомаха сильно здав: хворий на рак Г'ю Джекман налякав фанатів виснаженим виглядом

Г'ю Джекман налякав шанувальників постарілим виглядом / instagram.com/thehughjackman

Австралійський актор, відомий своєю роллю Росомахи в серії фільмів про Людей-Х, а також стрічками на кшталт Кейт і Лео, Знедолені, Найвеличніший шоумен і Ван Хелсінг, Г'ю Джекман налякав шанувальників своїм виснаженим зовнішнім виглядом.

Артист хворіє базаліомою, однією з різновидів раку шкіри. Йому двічі видаляли новоутворення з носа - в 2013 і 2014 році. Після останньої операції Джекман висловив надію, що тепер він остаточно розпрощався з онкологією, і порадив фанатам не нехтувати сонцезахисними засобами.

Проте, недавнє фото, яким актор поділився на своїй сторінці в Instagram, наштовхнуло його шанувальників на думку, що хвороба повернулася. На знімку 53-річний Джекман виглядає дуже постарілим, він явно втратив вагу, а на його руках випирають моторошні вени.

Сам актор вважає, що виглядає відмінно. Знімки, що викликають занепокоєння, він підписав одним словом: "Свіжість".

Г'ю Джекман налякав шанувальників постарілим виглядом / instagram.com/thehughjackman

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Раніше своїм досвідом подолання важкої хвороби поділилася Українська продюсерка Олена Мозгова. Вона зізналася, що через сильній біль ще рік тому замислювалася про самогубство.

Також стало відомо, що Анастасія Заворотнюк, яка вже три роки бореться з важкою формою онкології, двічі була на межі життя і смерті.

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