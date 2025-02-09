"Гіршого відбору, думала, не побачу": українські артисти рознесли Нацвідбір 2025

Артисти не в захваті від Нацвідбору.

https://glavred.net/stars/huzhe-otbora-dumala-ne-uvizhu-ukrainskie-artisty-raznesli-nacotbor-2025-10638116.html Посилання скопійоване

Критика Нацвідбору на Євробачення 2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Данилко, Євробачення Україна

Читайте детально:

Українські артисти відреагували на Нацвідбір

Що вони сказали

Учора, 8 лютого, пройшов Нацвідбір на Євробачення 2025 і, за результатами голосування, переміг гурт Ziferblat, який вирушить до міста Базель.

Андрій Данилко відреагував на Нацвідбір у своїх соцмережах і залишив лаконічну реакцію.

відео дня

"Давайте поскандалимо", - написав співак.

Андрій Данилко про Нацвідбір / фото: скрін instagram.com, Андрій Данилко

Зазначимо, багато років Данилко був членом журі на конкурсі, але цього року його замінила Катерина Павленко.

На Нацвідбір гнівно відреагувала і співачка Анастасія Приходько, заявивши, що більше ніколи не буде його дивитися.

"Після побаченого "привіт із 90-х" я офіційно заявляю: більше національний відбір ніколи не буду дивитися. Гіршого відбору, ніж у Молдові, думала не побачу! Але він є! KHAYAT, бажаю перемоги!" - зазначила Приходько.

Реакція Анастасії Приходько на Нацвідбір / фото: скрін instagram.com, Анастасія Приходько

Незадоволеною конкурсом залишилася й українська співачка Христина Соловій.

"Краєм ока подивилася Нацвідбір. Скажу вам, що це було не так пристрасно, як навіть моя бесіда з Машею Єфросиніною", - пожартувала артистка.

Реакція Христини Соловій на Нацвідбір / фото: скрін instagram.com, Христина Соловій

Також свою думку написала й українська журналістка Аліна Доротюк, якій Нацвідбір виявився не до душі.

"Уперше в житті не знаю, за кого голосувати. Євробачення - це ж не конкурс молодих талантів. Дуже поганий відбір учасників, мені здається. Хто там відповідальний - Кароль. Це не її", - написала Доротюк.

Реакція Аліни Доротюк на Нацвідбір / фото: скрін t.me, Аліна Доротюк

Євробачення 2025 - останні новини за темою

Зазначимо, як повідомляв Главред, із 10 фіналістів Нацвідбору 2025 найкращого шляхом голосування обирали зіркове журі: Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець, і глядачі. Аутсайдером і журі, і глядачі визначили Влада Шерифа - по 1 балу.

А також Сергій Танчинець, який перебував у суддях Нацвідбору на Євробачення 2025, заявив, що гурт "ДК Енергетик" не має багато шансів на перемогу.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред