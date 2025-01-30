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"Зла, жорстка": Настя Приходько розповіла, якою побачила Юлію Тимошенко

Анна Підгорна
30 січня 2025, 14:51
233
Політик справила на Приходько незабутнє враження.
Настя Приходько, Юлія Тимошенко
Настя Приходько висловилася про характер Юлії Тимошенко / колаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official, facebook.com/YuliaTymoshenko

Коротко:

  • Настя Приходько рік перебувала в партії Батьківщина
  • Співачка зізналася, якою побачила Юлію Тимошенко

Українська співачка Настя Приходько в жовтні 2018 року призупинила свою творчу кар'єру на користь політичної - вступила в партію Юлії Тимошенко Батьківщина. У вересні 2019-го артистка покинула партію.

Утім, за цей рік їй вдалося непогано впізнати Юлію Тимошенко. Приходько в інтерв'ю для Люкс ФМ розповіла, якою вона побачила політика.

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Тимошенко викликала у співачки змішані почуття. Приходько міцно задумалася, щоб сформулювати образ, який у неї асоціюється з Юлією Володимирівною.

"Я просто не знаю, як описати. Зараз скажу. Продумана. Вона ніколи не робить, щоб так зробити... Ну, як його? Спонтанно. У неї всі ходи продумані. Зла, жорстка", - поділилася спогадами Настя Приходько.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська ведуча і акторка Леся Нікітюк вперше після чуток про вагітність показала себе в повний зріст. Фігуру вона почала приховувати.

Також українська акторка Ольга Сумська показалася разом зі старшою сестрою, також акторкою, Наталією Сумською. Між артистками склалися складні стосунки.

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Хто така Анастасія Приходько

Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України.

У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце.

За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

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