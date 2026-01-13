На честь рідної людини: Дзідзьо розкрив зворушливу історію псевдоніма

Ви дізнаєтеся:
Український співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом Дзідзьо, розповів зворушливу історію, яка стоїть за його сценічним ім'ям. В Instagram артист показав фотографію з рідною людиною, на честь якої назвався.
На знімку зображений молодий Хома разом зі своїм дідусем Яном Казимировичем. Співак розповів, що його родич був ветеринаром і допомагав усім односельцям.
"Це я і мій дзидзьо. У регіоні, де я народився, "дзидзьо" — це дідусь. Мій дідусь, Маркуль Ян Казимирович, був ветеринаром. Його постійно не було вдома, тому що він ходив до людей лікувати тварин", — написав Михайло.
Дзидзьо зізнався, що сценічний псевдонім з'явився саме завдяки дідусеві, який був "мегапопулярним" у селі. Коли людям потрібно було покликати ветеринара, вони приходили до них додому і кликали "дзидзьо". Це слово стало настільки звичним для Михайла, що він вирішив "запозичити" його для себе.
"Тоді я зрозумів, що мій дідусь — мегапопулярний. Саме звідси і з'явився мій псевдонім Дзідзьо", — розповів Хома.
Шанувальники захоплено прокоментували знімок, знайшовши між родичами сімейну схожість.
"Схожі з Дзідзьо"
"Чудово, що пам'ятаєш, хто ти і звідки!"
"Потужний потенціал роду використано гідно!"
