На честь рідної людини: Дзідзьо розкрив зворушливу історію псевдоніма

Михайло Хома показав знімок із родичем та вразив фамільною схожістю.

Дзідзьо - сім'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дзідзьо

Дзидьо показав фотографію з дідусем

Чому Михайло Хома став Дзидзьо

Український співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом Дзідзьо, розповів зворушливу історію, яка стоїть за його сценічним ім'ям. В Instagram артист показав фотографію з рідною людиною, на честь якої назвався.

На знімку зображений молодий Хома разом зі своїм дідусем Яном Казимировичем. Співак розповів, що його родич був ветеринаром і допомагав усім односельцям.

Михайло Хома з дідусем / фото: instagram.com, Дзидзьо

"Це я і мій дзидзьо. У регіоні, де я народився, "дзидзьо" — це дідусь. Мій дідусь, Маркуль Ян Казимирович, був ветеринаром. Його постійно не було вдома, тому що він ходив до людей лікувати тварин", — написав Михайло.

Дзидзьо зізнався, що сценічний псевдонім з'явився саме завдяки дідусеві, який був "мегапопулярним" у селі. Коли людям потрібно було покликати ветеринара, вони приходили до них додому і кликали "дзидзьо". Це слово стало настільки звичним для Михайла, що він вирішив "запозичити" його для себе.

Дзідзьо - історія псевдоніма / фото: instagram.com, Дзідзьо

"Тоді я зрозумів, що мій дідусь — мегапопулярний. Саме звідси і з'явився мій псевдонім Дзідзьо", — розповів Хома.

Шанувальники захоплено прокоментували знімок, знайшовши між родичами сімейну схожість.

"Схожі з Дзідзьо"

"Чудово, що пам'ятаєш, хто ти і звідки!"

"Потужний потенціал роду використано гідно!"

Дзідзьо / інфографіка: Главред

Про особу: Михайло Хома Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо — український співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер. Фронтмен і засновник групи "DZIDZIO". Заслужений артист України (2020). Амбасадор Збірної України з футболу.

