Група Little Big виступила проти війни, познущавшись над урядом і пропагандою в РФ / скріншот

Російська група Little Big публічно виступила проти війни, яку РФ розв'язала в Україні. Учасники колективу вже покинули країну.

Також група випустила перший в 2022 році кліп - на пісню "Generation Cancellation", яку учасники колективу називають"антивоєнним маніфестом".

У ньому вони показали головні проблеми Росії: диктатуру Путіна, відсутність свободи слова і зомбоване пропагандою населення.

Учасники Little Big в коментарі "Медуза"заявили, що в своєму новому кліпі вони "критикують війну, пропаганду і політику... за допомогою добірки візуальних сцен, наповненими відсиланнями і пасхалками на поточну соціо і геополітичну ситуацію".

скріншот з відео

скріншот з відео

"Ми обожнюємо свою країну, але ми повністю не згодні з війною в Україні, більше того ми віримо, що будь-яка війна неприйнятна. Ми засуджуємо дії російського уряду, а також нам настільки огидна машина російської військової пропаганди, що ми вирішили кинути все і виїхати з країни", - сказав лідер Little Big Ілля Прусикін.

LITTLE BIG – GENERATION CANCELLATION:

Нагадаємо, раніше українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна в інтерв'ю для Зіркового шляху зазначила, що у російському шоубізнесі зараз відбувається розкол, що є для України доброю ознакою.

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