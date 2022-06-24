Група Little Big виступила проти війни, познущавшись над урядом і пропагандою в РФ

Популярний колектив засудив вторгнення РФ в Україну і покинув країну-агресора.
Російська група Little Big публічно виступила проти війни, яку РФ розв'язала в Україні. Учасники колективу вже покинули країну.
Також група випустила перший в 2022 році кліп - на пісню "Generation Cancellation", яку учасники колективу називають"антивоєнним маніфестом".
У ньому вони показали головні проблеми Росії: диктатуру Путіна, відсутність свободи слова і зомбоване пропагандою населення.
Учасники Little Big в коментарі "Медуза"заявили, що в своєму новому кліпі вони "критикують війну, пропаганду і політику... за допомогою добірки візуальних сцен, наповненими відсиланнями і пасхалками на поточну соціо і геополітичну ситуацію".
"Ми обожнюємо свою країну, але ми повністю не згодні з війною в Україні, більше того ми віримо, що будь-яка війна неприйнятна. Ми засуджуємо дії російського уряду, а також нам настільки огидна машина російської військової пропаганди, що ми вирішили кинути все і виїхати з країни", - сказав лідер Little Big Ілля Прусикін.
LITTLE BIG – GENERATION CANCELLATION:
Нагадаємо, раніше українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна в інтерв'ю для Зіркового шляху зазначила, що у російському шоубізнесі зараз відбувається розкол, що є для України доброю ознакою.
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