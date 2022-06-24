УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Група Little Big виступила проти війни, познущавшись над урядом і пропагандою в РФ

24 червня 2022, 14:19

Популярний колектив засудив вторгнення РФ в Україну і покинув країну-агресора.

false
Група Little Big виступила проти війни, познущавшись над урядом і пропагандою в РФ / скріншот

Російська група Little Big публічно виступила проти війни, яку РФ розв'язала в Україні. Учасники колективу вже покинули країну.

Також група випустила перший в 2022 році кліп - на пісню "Generation Cancellation", яку учасники колективу називають"антивоєнним маніфестом".

У ньому вони показали головні проблеми Росії: диктатуру Путіна, відсутність свободи слова і зомбоване пропагандою населення.

Учасники Little Big в коментарі "Медуза"заявили, що в своєму новому кліпі вони "критикують війну, пропаганду і політику... за допомогою добірки візуальних сцен, наповненими відсиланнями і пасхалками на поточну соціо і геополітичну ситуацію".

false
скріншот з відео
false
скріншот з відео

"Ми обожнюємо свою країну, але ми повністю не згодні з війною в Україні, більше того ми віримо, що будь-яка війна неприйнятна. Ми засуджуємо дії російського уряду, а також нам настільки огидна машина російської військової пропаганди, що ми вирішили кинути все і виїхати з країни", - сказав лідер Little Big Ілля Прусикін.

LITTLE BIG – GENERATION CANCELLATION:

Нагадаємо, раніше українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна в інтерв'ю для Зіркового шляху зазначила, що у російському шоубізнесі зараз відбувається розкол, що є для України доброю ознакою.

Читайте також:

війна в Україні Little Big
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:20

Звалився крипторинок? Були й ті, хто про це знав! реклама

15:17

Неймовірно смачні і дуже швидкі малосольні огірки за 15 хвилин: супер простий рецептВідео

15:14

Статус кандидата в ЄС для України - справа Європи: у Путіна зробили заяву щодо рішення ЄврорадиВідео

15:03

"ЄС і НАТО створюють коаліцію проти Росії": Лаврову привидівся початок 3-ї світовоїВідео

14:57

10 тисяч доларів: у Мелітополі партизани пропонують гроші за голову місцевого гауляйтераВідео

Реклама
14:33

Нардеп Деркач був завербований розвідкою РФ: допомагав у захопленні України - СБУВідео

14:19

Група Little Big виступила проти війни, познущавшись над урядом і пропагандою в РФВідео

14:19

Позитив пояснив, навіщо опублікував фото поцілунку з ДорофєєвоюВідео

14:14

Піде за сценарієм Чечні: Путін хоче зробити "новий Грозний" в містах України – ДжонсонВідео

14:04

Найсмачніше царське варення з черешні за 20 хвилин: простий рецептВідео

14:00

Нехай припинять знущання і прибираються з Донбасу: Подоляк розніс Лаврова за випад на адресу КиєваВідео

13:54

"Прощається з життям щодня": прикутий до ліжка Моїсеєв молить про смерть

13:53

У Сєвєродонецьку 17-річний підліток возив їжу по підвалах під обстріламиВідео

13:50

Автор книги "Іхтамнєт" став "двохсотим": ЗСУ ліквідували командира зенітно-ракетного взводу РФВідео

13:47

Десь літня спека, а десь зливи: прогноз погоди в Україні на вихідні

13:47

З днем народження мужчині - листівки, красиві привітання і прикольні картинки татові, чоловікові, другу

13:28

Проявили кмітливість: ЗСУ показали ефектний спосіб розмінуванняВідео

13:10

Експерт пояснив, коли гречка подешевшає з 90 грн до 45 за кілограмВідео

13:07

Почалося пекло для окупантів: з’явилося перше відео використання HIMАRS в УкраїніВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 червня 2022: Близнюкам - заздрість, Левам - втрати, Терезам - важливі новиниВідео

Реклама
12:59

У Кабміні назвали терміни вступу України до ЄвросоюзуВідео

12:34

У Німеччині влада готує "Північний потік-2" до націоналізації - SpiegelВідео

12:00

Ми позбулися клейма третьої країни – Зеленський про статус кандидата в члени ЄСВідео

11:57

"Не заспіваю - вони не люблять Росію": Шатунов ненавидів Україну і українців - організатор концертів

11:56

Загроза нападу Лукашенка на Україну: експерти ISW оцінили ймовірність сценаріюВідео

11:28

Естонія зникне з карти у разі нападу РФ: прем'єр країни розкритикувала стратегію НАТОВідео

11:26

Григорій Козловський досьє

11:05

Підірвали склад боєприпасів і 30 бронемашин: українські літаки потужно вдарили по ворогу

10:35

У Херсоні підірвали авто відомого колаборанта Савлученка – він загинувФото

10:32

Україна атакуватиме війська РФ потужними РСЗВ, настає інша війна - терорист ГіркінВідео

10:28

Українська армія вийшла з Сєвєродонецька - журналіст Бутусов

10:05

На Луганщині окупанти ракетою підірвали на дрібні шматки свою систему ППОВідео

10:04

РФ довелося перейти на старі літаки і пілотів-найманців: в розвідці Британії назвали причинуВідео

09:40

Політолог пояснив, чи закінчить смерть Путіна війну в Україні

09:17

HIMARS нищитиме окупантів у глибокому тилу: на що здатна ракетна система і як допоможе УкраїніВідео

09:14

Воїни ЗСУ показали потужні удари по російських військах відразу з трьох Точок-УВідео

09:03

Якщо РФ визначать головною загрозою, Україна почне рух до НАТО - політолог Тарас ЗагороднійВідео

08:41

Ця війна надовго?Погляд

08:31

Захисникам України дали наказ відійти від Сєвєродонецька – ГайдайВідео

08:30

Боєць ЗСУ збив з ПЗРК Ігла Ка-52 Алігатор військ РФ: знищення вертольота ворога він присвятив синовіВідео

Реклама
08:26

Гороскоп на сьогодні 24 червня 2022 для всіх: Тельцям - тайфун у коханні, Дівам - скандал, Овнам - нагорода

07:39

У Росії розбився військовий літак Іл-76: є загиблі і пораненіВідео

07:12

Чи є право на ліво: ТОП-5 причин, чому чоловік зраджує

07:09

Знищені "Гіацинт", "Мста" і 44 окупанти: ЗСУ завдали 5 авіаударів по військах РФ на півдніВідео

06:47

Чи можна порошок для ручного прання сипати у пральну машинку: як не угробити речі і техніку

06:31

Як захистити садову ділянку від кліщів: поради досвідчених городників

06:29

Наступ РФ загальмується: захоплення Сєвєродонецька і Лисичанська росіянами не змінить хід війни – ISWВідео

06:29

Стара Європа здрейфила: чи є у НАТО чим воювати за Литву та ЕстоніюПогляд

05:40

Україну розжарить та засушить: синоптики назвали дату різкого потеплінняВідео

05:30

Виїзд чоловіків за кордон 2022: хто може виїхати з України під час воєнного стану

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти