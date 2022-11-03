Гребенщиков похвалив Пугачову за ненависть до путінської Росії / скріншот, Пугачова Instagram

Лідер групи "Акваріум" Борис Гребенщиков живе тепер у Великобританії. Співак при будь-якому зручному випадку нагадує, що ненавидить нинішню Росію і повертатися туди не має наміру.

В інтерв'ю німецькому виданню Bild, артист похвалив Аллу Пугачову, яка також покинула країну-агресорку.

"Моя повага завжди до неї була величезною. Воно просто зашкалює", - заявив Гребенщиков.

Раніше чоловік однієї з головних пропагандисток Кремля Симоньян Тигран Кеосаян назвав автора і музиканта Бориса Гребенщикова "божевільним українцем".

Також він розкритикував багатьох знаменитостей, які виступили проти війни в Україні і покинули Росію.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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