Андрій Макаревич показав Аллу Пугачову та Бориса Гребенщикова на вечірці в Ізраїлі

Макаревич показав Пугачову на вечірці в Ізраїлі / facebook.com/makarevichav

Російський музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич показав рідкісне фото у вельми цікавій компанії.

Виступаючий проти війни в Україні і політики кремля артист зараз проживає в Ізраїлі, де продовжує творчу діяльність і бере участь у благодійних заходах.

На одному з таких творчих вечорів - форумі вільної культури СловоНово в Тель-Авіві, Макаревич зіткнувся з давніми друзями - нині небажаною в рф Аллою Пугачовою, і музикантом Борисом Гребенщиковим.

Історична зустріч потрапила на фото - артисти сидять за одним столом, Макаревич обіймає Гребенщикова за плечі, а Алла Борисівна сидить, скромно склавши руки на колінах.

Варто відзначити, що, всупереч чуткам про погане самопочуття Примадонни, виглядає вона дуже свіжо.

"Правда, рідкісна компанія?"- підписав знімок Макаревич / facebook.com/makarevichav

Шанувальники раді бачити артистів в доброму настрої і здоров'ї, про що не бентежаться повідомити в коментарях до фото:

"Однозначно красуня і красені! Головне щоб не закінчувався кураж і порох в порохівницях!"

"Гордість росії на батьківщині Христа".

"Ви всі прекрасні!!!"

"Кращі люди!"

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