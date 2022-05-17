Андрій Макаревич показав Аллу Пугачову та Бориса Гребенщикова на вечірці в Ізраїлі

Примадонна сяє, музиканти п'ють.
Російський музикант, лідер гурту Машина Времени Андрій Макаревич показав рідкісне фото у вельми цікавій компанії.
Виступаючий проти війни в Україні і політики кремля артист зараз проживає в Ізраїлі, де продовжує творчу діяльність і бере участь у благодійних заходах.
На одному з таких творчих вечорів - форумі вільної культури СловоНово в Тель-Авіві, Макаревич зіткнувся з давніми друзями - нині небажаною в рф Аллою Пугачовою, і музикантом Борисом Гребенщиковим.
Історична зустріч потрапила на фото - артисти сидять за одним столом, Макаревич обіймає Гребенщикова за плечі, а Алла Борисівна сидить, скромно склавши руки на колінах.
Варто відзначити, що, всупереч чуткам про погане самопочуття Примадонни, виглядає вона дуже свіжо.
Шанувальники раді бачити артистів в доброму настрої і здоров'ї, про що не бентежаться повідомити в коментарях до фото:
"Однозначно красуня і красені! Головне щоб не закінчувався кураж і порох в порохівницях!"
"Гордість росії на батьківщині Христа".
"Ви всі прекрасні!!!"
"Кращі люди!"
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