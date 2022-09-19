"Пишаюся і захоплююся": Лайма Вайкуле прямо підтримала Аллу Пугачову в боротьбі з Кремлем

Лайма Вайкуле та Алла Пугачова / колаж УНІАН

Легендарна естрадна співачка радянських часів Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову - яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом (як і її чоловіка ‒ коміка Максима Галкіна). Таке повідомлення було опубліковано на сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Алла, пишаюся і захоплююся", - написала зірка.

Фолловери співачки також висловлювали слова підтримки Пугачовій і самій Лаймі Вайкуле.

Нагадаємо, раніше російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.

Адвокат Андрій Альошкін говорив, що у Алли Борисівни накопичилися справи по нерухомості.

"Я думаю, Максим Галкін міг переписати власність на Аллу Пугачову. Адже гуморист скоро втратить резидентство. Думаю, Примадонна повернулася не просто так і нікуди з Росії поки не поїде. Можливо, це хитра схема-Пугачова приїхала рятувати нерухомість", - висловився адвокат.

Інші новини: