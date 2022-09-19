УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Пишаюся і захоплююся": Лайма Вайкуле прямо підтримала Аллу Пугачову в боротьбі з Кремлем

19 вересня 2022, 16:56

Співачка Лайма Вайкуле захопилася Аллою Пугачовою, яка запропонувала Кремлю визнати її іноагентом - так само як і її дружина Максима Галкіна.

Вайкуле, Пугачова
Лайма Вайкуле та Алла Пугачова / колаж УНІАН

Легендарна естрадна співачка радянських часів Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову - яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом (як і її чоловіка ‒ коміка Максима Галкіна). Таке повідомлення було опубліковано на сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Алла, пишаюся і захоплююся", - написала зірка.

Соцмережі

Фолловери співачки також висловлювали слова підтримки Пугачовій і самій Лаймі Вайкуле.

Соцмережі
Соцмережі

Нагадаємо, раніше російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.

Адвокат Андрій Альошкін говорив, що у Алли Борисівни накопичилися справи по нерухомості.

"Я думаю, Максим Галкін міг переписати власність на Аллу Пугачову. Адже гуморист скоро втратить резидентство. Думаю, Примадонна повернулася не просто так і нікуди з Росії поки не поїде. Можливо, це хитра схема-Пугачова приїхала рятувати нерухомість", - висловився адвокат.

Інші новини:

Алла Пугачова Максим Галкин Лайма Вайкуле новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:57

Маніакальні та деспотичні: 5 імен чоловіків, які підозрюють коханих у зраді

17:52

Скільки порошку засипати у пральну машину: ідеальна пропорція, яку має знати кожна господиня

17:48

"Ризики контрольовані": в НБУ розповіли, яким буде курс валют в УкраїніВідео

17:48

Два брати загинули в різних місцях з різницею в три дні: трагічна історія закарпатських бійцівВідео

17:37

Німеччина передала Україні обіцяну військову техніку і установки Mars IIВідео

Реклама
17:29

Для чого потрібен вітамін D: в чому небезпека його нестачі

17:18

Неймовірний місяць: 4 знаки зодіаку будуть щасливі в коханні в жовтніВідео

17:01

"У Кремлі не можуть оголосити про припинення війни": Андрусів назвав причинуВідео

16:59

Останній подарунок від сина: Чарльз III залишив Єлизаветі II прощальну записку в надгробному вінкуВідео

16:56

"Пишаюся і захоплююся": Лайма Вайкуле прямо підтримала Аллу Пугачову в боротьбі з Кремлем

16:44

Білогорівка зачищена від окупантів: ЗСУ звільнили селище на ЛуганщиніВідео

16:33

Прикмети на 20 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб велику удачу в будинок залучитиВідео

16:15

Масові поховання в Ізюмі: Пєсков цинічно назвав це "сценарієм Бучі"Відео

16:12

Між силами ЗСУ та берегом Дніпра: окупантів загнали в капкан на півдніВідео

16:10

Окупанти обстріляли Донецьк і вбили 13 людей: у Міноборони розкрили хитрий план РосіїВідео

16:08

Кінець інтелектуальної комедії: Вуді Аллен завершує режисерську кар'єруВідео

16:05

Блиск відображення: як очистити дзеркало від негативу

16:05

47-річна Єва Лонгорія похвалилася чудовою формою в бікіні

15:41

Загарбник у рясі священника: ЗСУ ліквідували бойового попа-окупанта з РФФотоВідео

15:41

Найсмачніша морква по-корейськи: швидкий рецепт, від якого дух захоплюєВідео

Реклама
15:40

Снаряди та БМП: окупанти залишили величезний склад боєприпасів, ЗСУ все затрофеїлиФотоВідео

15:29

Російський адвокат розповів що буде з Пугачовою, яка "попросилася" в іноагенти

15:13

Юна дочка Фреймут показала свої розваги з бойфрендом в СШАВідео

15:11

"Москва, готуйся": у столиці РФ почнуть масово вручати повістки на війнуВідео

14:58

У Кремлі відреагували на прохання Алли Пугачової визнати її іноагентомВідео

14:56

ЗСУ вибили окупантів з трьох населених пунктів під Святогірськом: ЗМІ розкрили деталіВідео

14:54

Використовувався для потреб ФСБ: на Миколаївщині ЗСУ збили рідкісний російський БПЛА КартографВідео

14:48

Міжнародний день миру 2022: дата і традиції дня

14:41

Пєсков злякався, що Україна піде на Крим: погрожує "відповіддю"Відео

14:37

В ОРЛО жінка кинулася під автобус, в якому росіяни везли її чоловіка на фронт

14:16

Оля Полякова розповіла про повернення Голосу країни та як завітає на похорон Єлизавети IIВідео

14:07

В РФ не буде перелому у сприйнятті війни навіть після загибелі мільйона окупантів - АндрусівВідео

14:02

Як випрати одяг в машинці без води: 10 кроків, як користуватися "пралкою" без водопроводу

13:40

Кривляння і гримаси: з'явилося пояснення неадекватної поведінки Путіна в СамаркандіВідео

13:21

"Є перспективніші напрямки, ніж Херсон": Андрусів пояснив, де будуть "жести доброї волі" від росіянВідео

13:00

Йому відрубали руку за тризуб: у лікарні помер легендарний захисник України Василь Пелеш

12:57

"Європі я краще сосну відправлю": зірка "Кварталу 95" висміяв ЛукашенкаВідео

12:49

Зеленський зібрав Ставку і обговорив з силовиками план подальшого звільненняВідео

12:42

"Я вас завжди любила": Собчак висловилася щодо заяви Пугачової

12:35

Похорон королеви Єлизавети II - онлайн-трансляція похоронної процесіїВідео

Реклама
12:35

Різдво Пресвятої Богородиці 2022: дата, традиції і заборони дня

12:30

Польща і країни Балтії закрили в’їзд для росіян з 19 вересня: усі деталіВідео

12:22

Втрати окупантів зашкалюють: експерт пояснив, хто не потрапляє до зведень ГенштабуВідео

12:12

Чому варену картоплю краще їсти холодною

11:42

З подарунками від покійних батьків: опубліковано передсмертний портрет королеви Єлизавети IIВідео

11:41

Вантаж 200 для Башкирії: ЗСУ ліквідували найманця Вагнера - ветерана Чеченської війниВідео

11:36

Маразм міцнішає: Орбакайте і Урганта намагалися вигнати з вистави "за неповагу до гімну РФ"

11:28

Розстріляють свої ж: РФ посилює свої "загороджувальні загони", щоб окупанти не тікали з поля боюВідео

11:16

Чому Пугачова своїми заявами наближає нашу перемогуПогляд

11:08

Удар по найманцях Вагнера: у Кадіївці знищили казарми разом з окупантамиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти