"Пишаюся і захоплююся": Лайма Вайкуле прямо підтримала Аллу Пугачову в боротьбі з Кремлем

Співачка Лайма Вайкуле захопилася Аллою Пугачовою, яка запропонувала Кремлю визнати її іноагентом - так само як і її дружина Максима Галкіна.
Легендарна естрадна співачка радянських часів Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову - яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом (як і її чоловіка ‒ коміка Максима Галкіна). Таке повідомлення було опубліковано на сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Алла, пишаюся і захоплююся", - написала зірка.
Фолловери співачки також висловлювали слова підтримки Пугачовій і самій Лаймі Вайкуле.
Нагадаємо, раніше російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.
Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.
Адвокат Андрій Альошкін говорив, що у Алли Борисівни накопичилися справи по нерухомості.
"Я думаю, Максим Галкін міг переписати власність на Аллу Пугачову. Адже гуморист скоро втратить резидентство. Думаю, Примадонна повернулася не просто так і нікуди з Росії поки не поїде. Можливо, це хитра схема-Пугачова приїхала рятувати нерухомість", - висловився адвокат.
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