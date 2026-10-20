Принц Гаррі розкрив справжню причину повернення до Великої Британії разом із Меган Маркл

Монарх відверто розповів про прийняте стратегічне рішення.

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Принц Гаррі та Меган Маркл - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, meghan

Коротко:

Яку правду розкрив Гаррі

При чому тут його діти

Принц Гаррі вперше докладно розповів, що спонукало його разом із Меган Маркл та дітьми повернутися до Великої Британії після кількох років життя у США.

За словами герцога Сассекського, важливу роль відіграли освіта дітей, бажання показати їм країну, в якій він виріс, та можливість частіше бачитися з родичами й друзями. Про це повідомляє Page Six.

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В інтерв’ю журналу GQ Гаррі зізнався, що спочатку сім’я не планувала переїзду протягом тривалого часу. Однак у певний момент обставини склалися так, що подружжя вирішило скористатися цією нагодою.

Принц Гаррі та Меган Маркл тепер британці / фото: instagram.com, Меган Маркл

Чому Гаррі захотів віддати дітей до британської школи

Одним із головних чинників для принца стала освіта семирічного Арчі та п’ятирічної Лілібет. За його словами, діти вже почали навчатися у Великій Британії і, судячи з їхньої реакції, добре адаптуються до нових умов.

Гаррі зазначив, що можливість дати синові та доньці досвід навчання у двох різних культурних середовищах виявилася для нього важливішою, ніж він припускав раніше. При цьому він підкреслив, що не критикує американську систему освіти: для нього важливо, щоб діти могли познайомитися з різними традиціями та поглядами на світ.

Принц також хоче, щоб Арчі та Лілібет побачили місця, пов’язані з його власним дитинством, і отримали можливість познайомитися з тією частиною сімейної історії, яка раніше залишалася для них далекою.

Сім’я хоче частіше спілкуватися з родичами

Ще однією причиною повернення Гаррі назвав можливість бути ближче до рідних і старих друзів. Після переїзду до Північної Америки у 2020 році його візити до Великої Британії були порівняно короткими й нерегулярними.

Тепер, за словами принца, родина може проводити більше часу з близькими, а діти - спілкуватися з однолітками. Гаррі розповів, що спільні ігри та зустрічі з іншими дітьми допомагають Арчі та Лілібет швидше звикнути до нового оточення.

Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

Повернення також дає йому можливість частіше перебувати поруч із батьком, королем Карлом III, який продовжує боротися з онкологічним захворюванням. Раніше джерела повідомляли, що стан монарха став одним із факторів, які вплинули на рішення Гаррі.

Принц хоче залишити минулі конфлікти позаду

Гаррі також висловився щодо багаторічного протистояння з британськими ЗМІ. Саме стосунки з пресою та питання безпеки були серед причин, через які подружжя вирішило покинути Велику Британію у 2020 році.

Тепер принц сподівається, що ситуація зміниться і сторони зможуть рухатися далі. Він підкреслив, що не збирається забувати все, що сталося, але вважає важливим шукати можливості для взаємної поваги.

Незважаючи на публічні заяви про бажання налагодити стосунки, поки що невідомо, чи приведуть слова Гаррі до реального примирення з Карлом III та принцом Вільямом. Сам герцог, однак, заявив, що налаштований оптимістично і хоче зосередитися на майбутньому своєї родини.

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Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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