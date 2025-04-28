Ще один Візлі: зірка "Гаррі Поттера" вдруге став батьком

36-річний Грінт показав немовля та розкрив його ім'я.

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Руперт Грінт діти - актор повідомив про появу другої дитини / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Руперт Грінт і Джорджія Грум знову стали батьками

Про це артист повідомив у соціальних мережах

Британський актор Руперт Грінт, який став відомим ще в дитинстві завдяки ролі Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, здивував шанувальників радісною новиною - він вдруге став батьком. У своєму блозі в Instagram артист опублікував перше фото немовляти і розсекретив його ім'я.

У Грінта і його дружини народилася дівчинка на ім'я Голді. "Таємна дитина розсекречена". Представляємо вам Голді Г. Грінт", - підписав знімок щасливий батько.

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Голді - друга донька Руперта Грінта та його дружини, британської акторки Джорджії Грум. У травні 2020 року в них з'явилася перша дівчинка, яку назвали Венсдей.

Грінт і Грум разом із 2011 року. Офіційний шлюб пара уклала 2018-го.

Руперт Грінт діти - актор повідомив про появу другої дитини / instagram.com/rupertgrint

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Хто такий Руперт Грінт? Руперт Грінт - англійський актор. Популярність йому принесла роль Рона Візлі в серії фільмів про Гаррі Поттера. Починаючи з 2002 року, Грінт почав працювати за межами франшизи про Гаррі Поттера ("Грім у штанях", "Уроки водіння", "Вишнева бомба", "Дика штучка"), повідомляє Вікіпедія. Продовжує розвивати акторську кар'єру і в наші дні ("У сніжному полоні", "Місячна афера", "Великий куш", "Дім із прислугою" та ін.).

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