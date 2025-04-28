Ще один Візлі: зірка "Гаррі Поттера" вдруге став батьком

Коротко:
- Руперт Грінт і Джорджія Грум знову стали батьками
- Про це артист повідомив у соціальних мережах
Британський актор Руперт Грінт, який став відомим ще в дитинстві завдяки ролі Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, здивував шанувальників радісною новиною - він вдруге став батьком. У своєму блозі в Instagram артист опублікував перше фото немовляти і розсекретив його ім'я.
У Грінта і його дружини народилася дівчинка на ім'я Голді. "Таємна дитина розсекречена". Представляємо вам Голді Г. Грінт", - підписав знімок щасливий батько.
Голді - друга донька Руперта Грінта та його дружини, британської акторки Джорджії Грум. У травні 2020 року в них з'явилася перша дівчинка, яку назвали Венсдей.
Грінт і Грум разом із 2011 року. Офіційний шлюб пара уклала 2018-го.
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Хто такий Руперт Грінт?
Руперт Грінт - англійський актор. Популярність йому принесла роль Рона Візлі в серії фільмів про Гаррі Поттера. Починаючи з 2002 року, Грінт почав працювати за межами франшизи про Гаррі Поттера ("Грім у штанях", "Уроки водіння", "Вишнева бомба", "Дика штучка"), повідомляє Вікіпедія. Продовжує розвивати акторську кар'єру і в наші дні ("У сніжному полоні", "Місячна афера", "Великий куш", "Дім із прислугою" та ін.).
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