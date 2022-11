Зірка фільмів Леон і Дракула завершує акторську кар'єру

Гері Олдмен планує закінчити акторську кар'єру / imdb.com

Британський актор, зірка кіносаги про Гаррі Поттера, фільмів Дракула, П'ятий елемент і Леон, Гері Олдмен натякнув, що планує покинути кіно.

У березні йому виповниться 65 років, і ця дата здається артисту вельми знаковою. В інтерв'ю для The Times, яке він дав під час зйомок його останньої кінороботи, шпигунського серіалу Повільні коні, Олдмен зазначив, що не хоче, щоб його старіння докладно документувалося на плівку. Є справи цікавіше.

"Наступного року мені виповниться 65, 70 не за горами. Я не хочу бути активним актором, коли мені буде 80", - заявляє Олдмен.

Чим саме буде займатися актор після відмови від кіно, поки невідомо. Олдмен захоплюється музикою, і часто говорив в старих інтерв'ю, що краще б став музикантом, ніж актором, але доля розпорядилася інакше.

Олдмен вміє грати на фортепіано та гітарі, він записував пісні для фільмів, в яких грав (наприклад My Way та I wanna be Your Dog для кінострічки Сід і Ненсі), а також записав пісню You've Been around спільно з Девідом Боуї.

Раніше американо-канадський актор і комік Джим Керрі заявив про завершення своєї кінокар'єри - артист вирішив, що зробив достатньо для кіноіндустрії.

Також, за кілька днів до цього, сім'я іншого голлівудського актора, Брюса Вілліса, повідомила про завершення його кінокар'єри через афазію - порушення мови, які впливають на його когнітивні здібності.

