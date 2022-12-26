Генрі Кавілла звільнили з "Відьмака" за "токсичне" поводження з жінками - ЗМІ

За інформацією джерел, величезні проблеми з поведінкою Генрі Кавілла активно почалися під час зйомок другого сезону серіалу "Відьмак".

Генрі Кавілла звільнила з "Відьмака" за "токсичне" поводження з жінками - ЗМІ / скріншот з відео і https://ua.depositphotos.com

Генрі Кавілла звільнили з головної ролі з популярного фентезі-серіалу "Відьмак" (заснованого на віддалених мотивах книг польського письменника Сапковського), оскільки той погано ставився до жінок зі знімальної групи, А також регулярно поводився "токсично і по-геймерськи". Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на інсайдерський аккаунт Deuxmoi.

За інформацією його джерела, величезні проблеми почалися під час зйомок другого сезону. Кавілл нібито почав активно сперечатися зі сценаристами та шоураннерами та вносити невідповідні зміни у свої сцени. Актор відмовлявся від сцен з поцілунками і не погоджувався зніматися з оголеним торсом. При цьому він ігнорував жіночу частину знімальної групи і поводився з дамами "токсично і нешанобливо". Однак, нібито ні про які сексуальні домагання (харассмент) мова не йде.

"Однак найепічнішою частиною звинувачення стала геймерська залежність Кавілла: його глибока залежність від відеоігор робила роботу з Генрі дуже важкою. Він відволікався, запізнювався, був одержимий іграми. Багато хто з знімальної групи вважають, що його неповага до жінок було викликано саме приналежністю Кавілла до спільноти геймерів. "Відеоігрова бро-мова" — це не те, як слід спілкуватися з колегами", - кажуть у знімальній групі.

Інсайдери стверджують, що керівництво Netflix зробило Кавіллу останнє попередження і зажадало вести себе пристойно. Однак актор негайно розіслав всьому авторському складу електронні листи, в яких якимось чином "порушив" вимоги стрімінга, за що і був звільнений. І тепер його замінить в ролі Геральта з Рівії австралійський актор Ліам Хемсворт.

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