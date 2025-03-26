Померла Каркуша з "На добраніч, малюки!"

Галина Марченко озвучувала плюшеву пташку цілих 27 років.

https://glavred.net/starnews/umerla-karkusha-iz-spokoynoy-nochi-malyshi-10650584.html Посилання скопійоване

Померла Галина Марченко - акторка, яка озвучувала Каркушу в "На добраніч, малюки" / колаж: Главред, фото: pexels.com, spokoinoinochi.ru

Коротко:

Померла акорка, яка озвучувала Каркушу, Галина Марченко

На "На добраніч, малюки!" вона працювала 50 років

Радянська акторка і ляльковод Галина Марченко померла у віці 88 років. Про це повідомили на офіційному сайті дитячої передачі "На добраніч, малюки!".

Марченко була, насамперед, відома своєю роллю Каркуші в дитячому проєкті - одного з головних жіночих персонажів. Ляльку чарівливої ворони акторка озвучувала з 1998 року.

відео дня

"Пішла з життя легендарна Галина Олександрівна Марченко, драматична акторка і ляльковод, їй було 88 років. Майже півстоліття свого життя вона залишалася вірною дитячій редакції та передачі "На добраніч, малюки!". Тепер же Каркуша, яку Галина Олександрівна називала головним коханням і основною подією свого строкатого акторського життя, втратила свою другу "маму", - свідчить некролог. Причину смерті публічно не розкривають.

Варто зазначити, що Галина Марченко для передачі була не тільки голосом Каркуші. На проєкт вона прийшла в 1975 на посаду ляльковода. У вісімдесятих стала озвучувати різні ролі - підміняла інших акторів, озвучувала Ведмедика (1984-1992), але ворона в сукенці все ж таки була її головною "любов'ю" на майданчику.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав про смерть зірки серіалів "Пліткарка" і "Баффі - переможниця вампірів" Мішель Трахтенберг. Американській акторці було 39 років.

Також у його власному будинку в Санта-Фе було виявлено без ознак життя дворазового володаря "Оскара" Джина Хекмена. Разом із 95-річним актором знайшли і його мертву дружину.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред