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Газманова розлютили слова Пугачової про Росію

25 лютого 2023, 11:08
Путіністу Олегу Газманову різко відреагував на позицію Алли Пугачової.
Алла Пугачова, Олег Газманов
Алла Пугачова, Олег Газманов / скріншот YouTube

Шанувальник війни і путінського режиму співак Олег Газманов відреагував на висловлювання артистки Алли Пугачової на адресу росіян.

За його словами, він незадоволений тим, що Примадонна зважилася виступити проти війни і намагається напоумити росіян.

"Для мене особисто, Алла Борисівна з її висловлюваннями... викликала велику гіркоту і розчарування. Це ж треба так ставитися до своїх шанувальників, до своєї країни, щоб таке говорити", - заявив Газманов.

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Більш того, він не став багато говорити про Пугачову, бо зізнався, що обговорювати цю тему йому "неприємно".

Нагадаємо, раніше Газманов виправдався за те, що його син досі не воює. Під час інтерв'ю, фрагмент якого з'явився в мережі, пропагандист поцікавився у Газманова, чому його син не хоче відправитися добровольцем на СВО.

Співак поспішив виправдатися, що його 41-річний син Родіон часто виступає в госпіталях і гарячих точках.

Також ми писали, що пропутінський артист Олег Газманов вирішив підзаробити трохи грошиків в ОАЕ, однак не врахував, що його схвалення війни в Україні та оспівування військових злочинів РФ за межами країни-агресора матиме неприємні для нього наслідки.

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Автор: Сергій Кущ
Алла Пугачова Олег Газманов
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