Газманов спішно втік з Дубая після скандалу на концерті: "Треба приїжджати без свого самовара"

Осавул, підібгавши хвіст, захопив дружину (на фото зліва) і покинув Емірати.

Олег Газманов з дружиною Мариною втекли з Еміратів / instagram.com/marinagazmanova

Пропутінський артист Олег Газманов вирішив підзаробити трохи грошиків в ОАЕ, проте не врахував, що його схвалення війни в Україні та оспівування військових злочинів РФ за межами країни-агресора матиме неприємні для нього наслідки.

І як би не кричали пропагандисти про те, що санкції їм не страшні, а в РФ у них є все і в достатку, заробляти вони все ж їдуть на корпоративи за кордон. І Газманов - не виняток. І співає, і танцює, аби платили.

На одній з таких вечірок, яка нещодавно сталася в Дубаї, розпалені гості схопили співака за м'яке місце з вимогою обговорити війну в Україні. Артист поспішно "злився", а пізніше і зовсім покинув Емірати.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина Газманова, Марина Муравйова. Жінка засмутилася, що в Еміратах не схвалюють поведінки росіян, які скрізь намагаються розпалювати ненависть та лізуть зі своїми правилами в чужий монастир.

"Арабські Емірати - територія, де відстежують будь-яку недружелюбність політичного толку або культурного, сюди треба приїжджати туристом "без свого самовара", - поскаржилася дружина Газманова.

Очевидно, пропутінська парочка вирішила швидше перервати свій відпочинок в цивілізованій країні, щоб "самовар" старого співуна ніхто не начистив за його висловлювання.

Нагадаємо, в Росії готують аналог міжнародного вокального конкурсу "Євробачення". "Новий" конкурс, мабуть, буде проходити в Росії і змагатися російські вокалісти будуть з вокалістами з Північної Кореї.

Інформацією про альтернативний конкурс поділився "путініст" і любитель війни Микола Басков. Співак розповів, що разом з багатьма колегами по шоу-бізнесу полягає в музичній асоціації. У їх числі Надежда Бабкіна, Лариса Доліна, Григорій Лепс та Олег Газманов.

Також ми писали, що путінський холуй Газманов зі слоном станцював перед силовиками Лукашенка.

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