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Газманов безглуздо виправдався за свою ганьбу перед стадіоном в Лужниках

24 лютого 2023, 14:11
На путінському шабаші Олег Газманов виступав у куртці італійського бренду за $5000, проте сам логотип був заклеєний.
Олег Газманов
Олег Газманов / скріншот YouTube

Шанувальник війни і путінського режиму співак Олег Газманов пояснив, чому заклеїв лого "Prada" під час виступу в Лужниках.

На шабаші він виступав у куртці італійського бренду за $5000, проте сам логотип був заклеєний.

У коментарі Telegram-каналу "Baza" він заявив, що змушений був заклеїти бренд, тому що на телебаченні є правило - не рекламувати назви фірм.

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"І я з цим згоден", - заявив Газманов.

Нагадаємо, раніше Газманов виправдався за те, що його син досі не воює. Під час інтерв'ю, фрагмент якого з'явився в мережі, пропагандист поцікавився у Газманова, чому його син не хоче відправитися добровольцем на СВО.

Співак поспішив виправдатися, що його 41-річний син Родіон часто виступає в госпіталях і гарячих точках.

Також ми писали, що пропутінський артист Олег Газманов вирішив підзаробити трохи грошиків в ОАЕ, однак не врахував, що його схвалення війни в Україні та оспівування військових злочинів РФ за межами країни-агресора матиме неприємні для нього наслідки.

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Автор: Сергій Кущ
Олег Газманов новини шоу бізнесу
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