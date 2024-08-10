Фреймут ошелешила короткою стрижкою

Ольга Фреймут розповіла, що вже 14 років відвідує одного й того самого колориста та перукаря.

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Ольга Фреймут / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Українська відома ведуча Ольга Фреймут здивувала своїх шанувальників новою зачіскою.

Ведуча підстригла своє довге волосся під каре і перефарбувалася в русявий колір. Також, на своїй сторінці в Instagram, вона розповіла, що вже 14 років відвідує одного й того самого колориста та перукаря і поцікавилася у шанувальників, чи сподобалася їм нова зачіска.

Ольга Фреймут підстригла волосся / Скриншот Instagram/freimutolia

Вона також поділилася тим, що вірна своєму перукарю вже багато років.

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Хто така Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

Ольга Фреймут - останні новини по темі

Як писав Главред, старша дочка української світської левиці і шоувумен Ольги Фреймут - 17-річна Злата Мітчелл - показала рідкісне фото зі своїм коханим-іноземцем на ім'я Оскар.

А також раніше в родині Ольги Фреймут сталося горе. Телеведуча розповіла, що не стало її рідної людини. Пішов із життя її дідусь - Микола.

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