У мережі завірусилися нібито слова Фреймут про ухилянтів: соцмережі зірки штурмують

Зірка українського ТБ потрапила під роздачу розлюченого натовпу фанатів через її нібито слова про ухилянтів.

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Фреймут знову в центрі скандалу / Колаж Главреда. Фото: Інстаграм Ольги Фреймут

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка неодноразово вирізнялася скандальними заявами, цього разу була розкритикована натовпом прихильників через неіснуючу фразу, вкинуту анонімами, про ухилянтів.

Як пише Детектор медіа, напередодні в мережі завірусилася "фраза" Фреймут про те, що їй нібито "соромно" за ухилянтів за кордоном.

"Я глибоко зневажаю ухилянтів, і мені огидно за чоловіків, які не бажають воювати за свою країну. Мені соромно перед англійцями за таку ницість ухилятів. Ми тут із чоловіком у Лондоні пояснюємо їм, що не всі чоловіки в Україні такі жалюгідні", - опублікували анонімні акаунти, нібито цитуючи Фреймут.

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Хто така Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проєкту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

Насправді зірка такого не заявляла, зазначають журналісти. На ситуацію відреагувала і сама телеведуча. Вона попросила своїх підписників не вестися на фейки і запевнила, що ніколи подібного про українських чоловіків не говорила.

Але це не зупинило хвилю хейту.На сторінці телеведучої в Instagram десятки шанувальників і недоброзичливців у найгрубішій формі описують, що думають про позицію Фреймут щодо війни в Україні.

Наразі Ольга Фреймут разом із чоловіком - колишнім росіянином Володимиром Локотком живуть у Британії. Локотко виїхав з України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Ольга Фреймут - інші новини з телеведучою

Як писав Главред, старша дочка української світської левиці і шоувумен Ольги Фреймут - 17-річна Злата Мітчелл - показала рідкісне фото зі своїм коханим-іноземцем Оскаром.

Мітчелл широко посміхалася і позувала перед камерою в джинсах і в прозорій блузці темного кольору. При цьому вона акуратно притискалася до бойфренда.

Нещодавно в родині Ольги Фреймут сталося горе . Телеведуча розповіла, що не стало її рідної людини. Пішов із життя її дідусь - Микола.

У 2023 році Фреймут засвітилася в Києві. Це був перший приїзд телезірки та її доньки до Києва за півтора року.

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