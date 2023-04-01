"Щоденний ритуал зараз": Каменських показала фото з лікарні

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно скасувала концерти через хворобу, каже, що робить все можливе, щоб відновити голос.

Настя Каменських/ Колаж фото УНІАН

Відома українська попспівачка Настя Каменських, яка днями повідомляла, що втратила голос через новоутворень в голосових зв'язках, в Instagram-stories поділилася з фанатами фото, на якому вона зображена під час походу до лікаря.

"Незмінний щоденний ритуал зараз - походи до лікаря. Роблю все, щоб відновити голос на 100% і вже скоро радувати вас якісним живим співом в турі", — сказала вона.

За словами Каменських, яка зараз перебуває в Україні, вона робить все можливе, щоб відновити голос. І регулярно приймає лікувальні процедури під наглядом медиків.

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Нагадаємо, раніше Потап стверджував ‒ він заочно, через свого батька, записався в територіальну оборону. І при цьому залишився за кордоном. У відповідь його шанувальники і колеги висловили сумнів у тому, що Потапенко дійсно уклав контракт.

Тоді Потап навів фотодоказ того, що він заочно записався до лав добровольчого формування територіальної громади (ДФТО).

Пізніше репер виклав у Мережу своє спільне фото з головнокомандувачем Збройними силами України Валерієм Залужним.

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