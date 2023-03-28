З'явилися новоутворення: Настя Каменських екстрено скасовує концерти

Через раптову хворобу NK може втратити свій чудовий голос. Лікарі вже зробили свій прогноз.

Настя Каменських перенесла тур через новоутворення на зв'язках / instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських повідомила, що їй потрібна термінова медична допомога. Без належного догляду вона може втратити свій чудовий талант.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Захрипла Каменських у відеозверненні до шанувальників повідомила, що на її голосових зв'язках з'явилося новоутворення, яке заважає їй співати.

Більш того, співачка зазначила, що без своєчасної допомоги вона може назавжди втратити свій чарівний голос. У зв'язку з цим вона змушена перенести концертний тур по Україні, який повинен був стартувати через лічені дні. Втім, Каменських стверджує, що лікарі роблять позитивні прогнози - вже через кілька тижнів вона зможе повернутися в стрій.

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"Друзі, я втратила голос через новоутворення у голосових зв‘язках, яке наразі не дозволяє моїм звязкам повноцінно функціонувати. Мені необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо цього не зробити зараз, можу втратити голос назавжди. Згідно висновків лікарів, після термінового лікування, дотримання усіх рекомендацій та рекомендованого режиму - мій голос і робота звязок прийдуть в норму вже за декілька тижнів", - розповідає співачка.

Раніше Настя Каменських приєдналася до популярного тренду серед українських виконавців, і виконала свій легендарний хіт "Це моя ніч" українською мовою. Прем'єра відбулася у Варшаві і була тепло зустрінута фанатами.

Також дружина Потапа показала, як зараз виглядає її фігура після чуток про розлучення і різкому наборі ваги - вдало підібране концертне вбрання підкреслює необхідне і приховує зайве.

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