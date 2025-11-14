Рус
"Їй дали 10-15 млн": режисер-путініст "накинувся" на Джолі після візиту до Херсона

Віталій Кірсанов
14 листопада 2025, 13:33
Російські пропагандисти попросили Еміра Кустуріцу прокоментувати візит голлівудської зірки до Херсона.
Кустуріца назвав Джоді пропагандисткою
Кустуріца назвав Джоді пропагандистом / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ГСПУ

Коротко:

  • Кустуріца згадав про військову мелодраму "В краю крові та меду"
  • Кустуріца назвав Джолі пропагандистом

Сербський кінорежисер боснійського походження Емір Кустуріца, відомий своєю любов'ю до терористичної РФ, взявся критикувати актрису Анджеліну Джолі.

Російські пропагандисти попросили його прокоментувати візит голлівудської зірки до Херсона, який постійно потерпає від обстрілів і дронових атак окупаційної армії. Кустуріца згадав про військову мелодраму 2011 року "В краю крові та меду".

"Усе пов'язано. Вона зняла фільм про війну в Боснії. Анджеліна Джолі як фахівець - пропагандист. Їй дали 10-15 мільйонів, щоб вона зняла дурний фільм про війну в Боснії, який є поганою західною пропагандою. Радянські фільми були дуже хорошою пропагандою", - заявив Кустуріца.

Нагадаємо, Кустуріца має проросійську позицію - не лише через культурну та мистецьку співпрацю з країною-агресором, а й через політичні заяви та символічні дії. Він підтримує напад на тероторію України, а також планує отримати російське громадянство.

Що відомо про візит Джолі в Україну

Нагадаємо, раніше Главред писав, що відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі відвідала українське місто Херсон. Анджеліна прибула в Україну з гуманітарною метою і відвідала херсонські медичні установи.

Також знаменитість зустрілася з прикордонниками та отримала від них пам'ятний подарунок про Україну. На знак подяки представники 7-го прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України.

Херсонські медики розповіли про деталі візиту голлівудської акторки Анджеліни Джолі до дитячої обласної лікарні.

Про персону: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анджеліна Джолі Емір Кустуріца новини шоу бізнесу
Влада України готує людей та економіку до "вічної війни" з РФ - Reuters

