"Їй дали 10-15 млн": режисер-путініст "накинувся" на Джолі після візиту до Херсона

Кустуріца згадав про військову мелодраму "В краю крові та меду"

Кустуріца назвав Джолі пропагандистом

Сербський кінорежисер боснійського походження Емір Кустуріца, відомий своєю любов'ю до терористичної РФ, взявся критикувати актрису Анджеліну Джолі.

Російські пропагандисти попросили його прокоментувати візит голлівудської зірки до Херсона, який постійно потерпає від обстрілів і дронових атак окупаційної армії. Кустуріца згадав про військову мелодраму 2011 року "В краю крові та меду".

"Усе пов'язано. Вона зняла фільм про війну в Боснії. Анджеліна Джолі як фахівець - пропагандист. Їй дали 10-15 мільйонів, щоб вона зняла дурний фільм про війну в Боснії, який є поганою західною пропагандою. Радянські фільми були дуже хорошою пропагандою", - заявив Кустуріца.

Нагадаємо, Кустуріца має проросійську позицію - не лише через культурну та мистецьку співпрацю з країною-агресором, а й через політичні заяви та символічні дії. Він підтримує напад на тероторію України, а також планує отримати російське громадянство.

Що відомо про візит Джолі в Україну

Нагадаємо, раніше Главред писав, що відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі відвідала українське місто Херсон. Анджеліна прибула в Україну з гуманітарною метою і відвідала херсонські медичні установи.

Також знаменитість зустрілася з прикордонниками та отримала від них пам'ятний подарунок про Україну. На знак подяки представники 7-го прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України.

Херсонські медики розповіли про деталі візиту голлівудської акторки Анджеліни Джолі до дитячої обласної лікарні.

