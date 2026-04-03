Євробачення 2026: коли буде виступати Україна у півфіналі конкурсу

У четвер, 2 квітня, відбулося офіційне жеребкування Євробачення 2026, яке визначило порядок виступів країн-учасниць у півфіналах. Суспільне повідомило, коли виступатиме LELEKA.
Представниця України представить свою пісню "Ridnym" у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня у Відні. LELEKA виступить під номером 12.
Україні доведеться зіткнутися з жорсткою конкуренцією: на відміну від першого півфіналу, куди потрапили головні фаворити з Фінляндії, у другому зібралася дуже щільна група переслідувачів. Головними конкурентами LELEKA стануть представники Данії та Австралії.
Зараз Україна зберігає восьме місце в топі букмекерів, однак на руку представниці може зіграти вдалий час виступу під час ефіру. Оскільки LELEKA виступає 12-ю, у неї більше шансів запам'ятатися глядачам і отримати їхні голоси.
Хто переможе на Євробаченні 2026 — прогноз букмекерів
Лідерство в прогнозах букмекерів на Євробаченні 2026 вже довгий час утримує Фінляндія. Також до п'ятірки потенційних переможців входять Франція, Данія, Австралія та Греція. Тим часом Україна піднялася в рейтингах на 8-е місце і має перспективи поліпшити свої позиції за рахунок живих виступів.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
