Євробачення-2022 - оголошено дату фіналу національного відбору

Менше ніж через місяць українці дізнаються, хто представлятиме нашу країну на пісенному конкурсі в Турині.
10 січня закінчилася подача заявок на участь у національному відборі на Євробачення-2022, яке відбудеться в травні 2022 року в Турині, Італія.
Свіжу інформацію про учасників та оновлені правила проведення відбору на пісенний конкурс розкрили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.
Всього за даними Суспільного 284 українських артиста виявили бажання представляти нашу країну на Євробаченні 2022.
Лонг-лист учасників буде опублікований наступного тижня, до 24 січня будуть представлені 8 фіналістів.
Цього року організатори відбору відмовилися від проведення двох півфіналів (як робили в попередні роки) на користь одного великого відбіркового концерту.
Фінал національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого. Його транслюватимуть у прямому ефірі телеканалу UA: Перший.
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