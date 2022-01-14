Євробачення-2022 - оголошено дату фіналу національного відбору

Євробачення-2022 - фінал нацвідбору / instagram.com/suspilne.eurovision

10 січня закінчилася подача заявок на участь у національному відборі на Євробачення-2022, яке відбудеться в травні 2022 року в Турині, Італія.

Свіжу інформацію про учасників та оновлені правила проведення відбору на пісенний конкурс розкрили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.

Всього за даними Суспільного 284 українських артиста виявили бажання представляти нашу країну на Євробаченні 2022.

Лонг-лист учасників буде опублікований наступного тижня, до 24 січня будуть представлені 8 фіналістів.

Цього року організатори відбору відмовилися від проведення двох півфіналів (як робили в попередні роки) на користь одного великого відбіркового концерту.

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Фінал національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого. Його транслюватимуть у прямому ефірі телеканалу UA: Перший.

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