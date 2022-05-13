Євробачення 2022: де дивитися онлайн фінал і виступ України

У фіналі Євробачення в Турині візьмуть участь 25 країн.
В Італії, в місті Турин, 14 травня пройде грандфінал Євробачення-2022, за результатами якого визначиться переможець 66-го пісенного конкурсу.
У фіналі візьмуть участь 25 країн. Україна виступила в першому півфіналі і впевнено пройшла у фінал за сумою балів журі та голосів глядачів.
Також у фіналі виступлять країни Великої п'ятірки.
Хто виступить у фіналі Євробачення-2022
- Чехія: We Are Domi - Lights Off
- Румунія: WRS - Llámame
- Португалія: Маро - Saudade, saudade
- Фінляндія: The Rasmus - Jezebel
- Швейцарія: Маріус Бер - Boys Do Cry
- Франція: Алван і Ахез - Fulenn
- Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf a Banana
- Вірменія: Роза Лінн - Snap
- Італія: Mahmood і BLANCO - Brividi
- Іспанія: Шанель - SloMo
- Нідерланди: S10 - De diepte
- Україна: Kalush Orchestra - Stefania
- Німеччина: Малік Гарріс - Rockstars
- Литва: Моніка Лю - Sentimentai
- Азербайджан: Надір Рустемлі - Fade to black
- Бельгія: Jérémie Makiese - Miss You
- Греція: Аманда Тенфиорд - Die Together
- Ісландія: Сігга, Бета і Елін - Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub і Frații Advahov - Trenulețul
- Швеція: Корнелія Джейкобс - Hold Me Closer
- Австралія: Шелдон Райлі - Not The Same
- Великобританія: Сем Райдер - Space Man
- Польща: Ochman - River
- Сербія: Konstrakta - In Corpore Sano
- Естонія: Stefan - Hope
Де дивитися фінал Євробачення 2022
В Україні пряма трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом на телеканалі UA:Культура.
Також конкурс можна буде дивитися онлайн на діджитал-платформах Суспільного і з телефону в додатку Дія.
Де дивитися Євробачення в інших країнах
- У Польщі Євробачення транслює канал TVP,
- у Чехії - СТ,
- у Німеччині - ARD,
- в Італії - RAI,
- у Франції - FT.
З повним списком мовників можна ознайомиться на офіційному сайті конкурсу.
Як голосувати у фіналі Євробачення-2022
Українці, які перебувають за межами України і мають європейські номери, голосують за такими ж правилами. Тобто, ті, хто живе в країнах-учасницях фіналу можуть голосувати за будь-якого фаворита, але не за представника країни, в якій вони проживають.
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