Євробачення 2022: де дивитися онлайн фінал і виступ України

Євробачення 2022 / eurovision.tv

В Італії, в місті Турин, 14 травня пройде грандфінал Євробачення-2022, за результатами якого визначиться переможець 66-го пісенного конкурсу.

У фіналі візьмуть участь 25 країн. Україна виступила в першому півфіналі і впевнено пройшла у фінал за сумою балів журі та голосів глядачів.

Також у фіналі виступлять країни Великої п'ятірки.

Хто виступить у фіналі Євробачення-2022

Чехія: We Are Domi - Lights Off

Румунія: WRS - Llámame

Португалія: Маро - Saudade, saudade

Фінляндія: The Rasmus - Jezebel

Швейцарія: Маріус Бер - Boys Do Cry

Франція: Алван і Ахез - Fulenn

Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf a Banana

Вірменія: Роза Лінн - Snap

Італія: Mahmood і BLANCO - Brividi

Іспанія: Шанель - SloMo

Нідерланди: S10 - De diepte

Україна: Kalush Orchestra - Stefania

Німеччина: Малік Гарріс - Rockstars

Литва: Моніка Лю - Sentimentai

Азербайджан: Надір Рустемлі - Fade to black

Бельгія: Jérémie Makiese - Miss You

Греція: Аманда Тенфиорд - Die Together

Ісландія: Сігга, Бета і Елін - Með hækkandi sól

Молдова: Zdob și Zdub і Frații Advahov - Trenulețul

Швеція: Корнелія Джейкобс - Hold Me Closer

Австралія: Шелдон Райлі - Not The Same

Великобританія: Сем Райдер - Space Man

Польща: Ochman - River

Сербія: Konstrakta - In Corpore Sano

Естонія: Stefan - Hope

Де дивитися фінал Євробачення 2022

В Україні пряма трансляція розпочнеться о 22:00 за київським часом на телеканалі UA:Культура.

Також конкурс можна буде дивитися онлайн на діджитал-платформах Суспільного і з телефону в додатку Дія.

Де дивитися Євробачення в інших країнах

У Польщі Євробачення транслює канал TVP,

у Чехії - СТ,

у Німеччині - ARD,

в Італії - RAI,

у Франції - FT.

З повним списком мовників можна ознайомиться на офіційному сайті конкурсу.

Як голосувати у фіналі Євробачення-2022

Українці, які перебувають за межами України і мають європейські номери, голосують за такими ж правилами. Тобто, ті, хто живе в країнах-учасницях фіналу можуть голосувати за будь-якого фаворита, але не за представника країни, в якій вони проживають.

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