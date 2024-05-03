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Євген Кошовий розповів, хто з "Кварталу" вирушив служити

Дмитро Відоменко
3 травня 2024, 04:30
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Відомий комік і шоумен Євген Кошовий прокоментував службу в Нацгвардії артистів студії "Квартал 95" Олександра Пікалова в Нацгвардії
Пікалов, Кошовий
Євген Кошовий розповів, хто з "Кварталу" служитиме в Нацгвардії / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український комік і керівник проєкту "Вечірній Квартал" Євген Кошовий розповів в інтерв'ю, що двоє артистів студії "Квартал 95" - один із засновників Олександр Пікалов і Володимир Мартинець - служать у Національній гвардії.

Він пояснив, що в окремих концертах "Вечірнього Кварталу" обидва артисти беруть участь - але для цього потрібно писати керівництву їхніх підрозділів Нацгвардії офіційні листи з проханням про звільнення.

"Саша Пікалов і Вова Мартинець служать у своїх частинах і виконують ті завдання, які ставить перед ними їхнє керівництво. Щоб хлопців у той чи інший день відпустили на концерт або на виїзд із виступами для тих самих військових, ми заздалегідь пишемо офіційний лист із датами концертів і проханням відпустити. І такі листи ми пишемо і щодо інших військовослужбовців, які беруть участь у наших концертах або зйомках. Буває, що не відпускають. Але й відпускають також", - розповів він.

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Актор Володимир Мартинець / скріншот із відео

Хто такий Євген Кошовий?

Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий.З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

Українські зірки шоу-бізнесу:

Нагадаємо, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертна директорка Катерина Реп'яхова, розповіла, що співак готується до операції, оскільки його серце може зупинитися в будь-який момент.

Також кум Катерини Кухар, комік Юрій Ткач, розповів про розлучення балерини з Олександром Стояновим. Чутки про те, що в їхній родині не все гаразд, почали з'являтися восени 2023 року.

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