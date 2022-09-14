"Це перемога Росії над Росією": Корчевников жахнувся, до чого докотилася його "велика країна"

Борис Корчевников / скріншот

Відомий російський пропагандист і тележурналіст Борис Корчевников обурився тим, що відбувається в своїй країні.

Останньою краплею для нього став концерт до Дня Москви, на якому серед інших виступив Сергій Шнуров. Також під час заходу загинули люди.

"Коли в цей же самий час в серці країни Шнур рве сто-тисячну арену розкотистим матом - під скорботний тихий день Усікновення глави Іоанна Хрестителя - це перемога Росії над Росією. Коли в небо летить салют в той час, коли з неба Донецька летить фосфор - це перемога Росії над Росією. Загиблі і поранені на концерті Шнура, і салют, який, здається в Тюмені, вистрілив у натовп ... - це все ще дуже делікатні, але вже страшні сигнали від Бога, який кричить нам про те, що ми збожеволіли", - видав Корчевников.

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Пропагандист захопився армією РФ, яка прийшла вбивати українців, але прийшов в жах від поведінки росіян.

"Навіть найкраща армія не врятує, якщо покликаний бути християнським народ, оскотинюється. Яблуко, гниле зсередини - якою б міцною не була його шкірка - загине", - філософствував Корчевников.

Раніше ми повідомляли, що російський пропагандист і неонацист ігор Мангушев приніс на виступ череп і заявив, що він належить захиснику Азовсталі. Росіянин на прізвисько " Берег "розмахував черепом і заявляв, що примирення між росіянами і українцями бути не може, тому що окупанти"воюють за ідею, а не з людьми".

Також ми повідомляли, що на Донбасі був ліквідований російський найманець-пропагандист, відомий як "білий". Окупант вів канал Grey Zone на YouTube і свій канал в Telegram, де пропагував війну Росії проти України.