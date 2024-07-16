"Це моя мрія": зрадниця Ані Лорак цинічно заговорила про мир

Запроданка Лорак не згадала рідну Україну під час інтерв'ю, говорячи про мир.

https://glavred.net/stars/eto-moya-mechta-predatelnica-ani-lorak-cinichno-zagovorila-o-mire-10581104.html Посилання скопійоване

Ані Лорак зробила цинічну заяву / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Колись популярна українська співачка, а тепер зрадниця Ані Лорак, яка живе і будує свою кар'єру в країні-терористі РФ, заговорила про мир і батьків.

Як повідомляє OBOZ.UA, Лорак виступила в Білорусі на міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську", після чого дала коментар пропагандистським ЗМІ, в якому заговорила про "дружбу народів".

"Я хочу, щоб мир був у всьому світі. Це моя мрія. Щоб діти були здорові, щоб моя матуся була жива. Цього року я поховала татка. Тепер я мрію, щоб матуся була зі мною багато років. Щоб усі батьки були живі. Я мрію про прості мрії", - заявила зрадниця.

Хто така Ані Лорак? Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред