"То був жах": уламок дрона пошкодив будинок Ектора Хіменеса-Браво

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво усвідомлено вирішив залишатися в Україні під час війни, хоч і мав усі шанси виїхати. Кулінар активно волонтерить та не з чуток знає, яку загрозу в собі може нести повітряна тривога.
Так нещодавно у своєму блозі в Instagram Ектор повідомив, що його квартира постраждала від атаки дронами, яка сталася в ніч на 25 листопада. Зірковий кухар деякий час зберігав мовчання про це, щоб не нашкодити роботі українських фахівців.
Хіменес-Браво опублікував фото розбитого уламками "Шахеда" вікна в спальні. "То був просто жах, не лише для всього Києва, а для всієї області, для всієї України. Мій дім тоді трясся від звуків вибухів, одна з частинок дрона потрапила у вікно", - згадує кулінар.
Втім, він зазначає, що це - дрібниці в порівнянні з пошкодженими дронами-камікадзе будинками і дитячим садком. Проте усвідомлення того, що ворожі "Шахеди" були так близько, вселили в Ектора жах.
Ця подія також наштовхнула його на думку про те, що багато хто сьогодні став забувати, що в Україні - війна, і така безтурботність може мати плачевні наслідки. "Дуже багато людей, я відчуваю, забули, що в нас війна. В нас війна, і це жах. Тому потрібно щодня допомагати одне одному, допомагати нашим ЗСУ, допомагати нашій поліції та завжди допомагати сусідам, друзям", - каже шеф-кухар.
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