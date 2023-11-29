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"То був жах": уламок дрона пошкодив будинок Ектора Хіменеса-Браво

Анна Підгорна
29 листопада 2023, 14:18
Зірковий кулінар показав наслідки нічної атаки дронами, яка його нажахала.
Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво показав, як постраждала його квартира після рекордної атаки дронами / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво усвідомлено вирішив залишатися в Україні під час війни, хоч і мав усі шанси виїхати. Кулінар активно волонтерить та не з чуток знає, яку загрозу в собі може нести повітряна тривога.

Так нещодавно у своєму блозі в Instagram Ектор повідомив, що його квартира постраждала від атаки дронами, яка сталася в ніч на 25 листопада. Зірковий кухар деякий час зберігав мовчання про це, щоб не нашкодити роботі українських фахівців.

Хіменес-Браво опублікував фото розбитого уламками "Шахеда" вікна в спальні. "То був просто жах, не лише для всього Києва, а для всієї області, для всієї України. Мій дім тоді трясся від звуків вибухів, одна з частинок дрона потрапила у вікно", - згадує кулінар.

відео дня

Втім, він зазначає, що це - дрібниці в порівнянні з пошкодженими дронами-камікадзе будинками і дитячим садком. Проте усвідомлення того, що ворожі "Шахеди" були так близько, вселили в Ектора жах.

Ця подія також наштовхнула його на думку про те, що багато хто сьогодні став забувати, що в Україні - війна, і така безтурботність може мати плачевні наслідки. "Дуже багато людей, я відчуваю, забули, що в нас війна. В нас війна, і це жах. Тому потрібно щодня допомагати одне одному, допомагати нашим ЗСУ, допомагати нашій поліції та завжди допомагати сусідам, друзям", - каже шеф-кухар.

будинок Гектора Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво показав, як постраждала його квартира після рекордної атаки дронами / колаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Раніше глава офіційного фан-клубу Олега Винника Валерія Барон показала, як зараз виглядає співак, який на початку повномасштабної війни в Україні втік до Німеччини.

Також відьма Марія Тиха розповіла, що Віра Брежнєва не повернеться до Костянтина Меладзе, який проміняв її на іншу. Серце співачки нібито зайняте.

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