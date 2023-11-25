Рекордна атака дронами по Україні: сили ППО знищили 71 із 75 цілей

Уночі 25 листопада 2023 року противник випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу типу "Shahed".

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Деталі масштабної атаки дронами по території України / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Загалом було зафіксовано приблизно 75 запусків "шахедів" із двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ) та району Курської обл. (РФ). Основний напрямок атаки - місто Київ. Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗС України.

Як йдеться у повідомленні, протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.

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Для відбиття повітряної атаки використовувалися зенітні ракетні війська, тактична авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті успішного протиповітряного бою цієї ночі, з використанням сил і засобів Повітряних Сил, у співпраці з протиповітряною обороною Сил оборони України, було ліквідовано 71 ударний безпілотник "Shahed-131/136". Більшість з них була знищена в Київській області. Також на Дніпропетровщині була ліквідована керована авіаційна ракета Х-59", - зазначили у Повітряних силах.

Реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграмі зазначив, що більше 70 "шахедів" у ніч на день памʼяті жертв Голодомору-геноциду.

"Свідомий терор. Саме в цей час. Керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати. Наші воїни збили більшість дронів. На жаль, не всі. Але працюємо далі, щоб посилити нашу ППО та збивати більше. І працюємо далі, щоб обʼєднати світ у захисті від російського терору. Держава-терорист повинна програти і відповідати за скоєне", - написав Володимир Зеленський.

Водночас, як зазначив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у Телеграмі, у Північній операційній зоні Сили оборони України знищили 55 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed.

"З них 28 БПЛА було знищено мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, що оснащені великокаліберними кулеметами, ПЗРК та зенітними гарматами. Зокрема, на Сумському напрямку знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському - 4 дрони камікадзе, а на Київському - 17 ворожих БПЛА", - зазначив Сергій Наєв.

Наслідки ударів по Києву

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, внаслідок масованої атаки "шахедів" є пошкодження в кількох районах столиці.

"У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка, в сусідніх будинках пошкоджені вікна. Крім того сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки, де заблокованими опинилися дві жінки. Рятувальники їх деблокували та евакуювали. Також у Соломʼянському районі уламок дрона впав на відкритій місцевості, де спричинив загоряння", - написав мер Києва.

В Печерському та Подільському районах також зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості.

В Дніпровському районі невеликий фрагмент безпілотного літального апарата впав на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку. Інцидент не призвів до загоряння, потерпілих серед мешканців не виявлено.

У Голосіївському районі частинка безпілотного літального апарата впала на чотириповерховий житловий будинок. Попередньо немає інформації про потерпілих.

"На всіх локаціях працювали або продовжують працювати аварійно-рятуальні підрозділи та медики. Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації", - резюмував Віталій Кличко.

Атаки дронами по Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, прогнозується, що зима в Україні цього року буде менш суворою, ніж минула. Україна активно готувалася до зими, тоді як Росія вже не має належних ресурсів, які були на початку широкомасштабної війни.

Нещодавно Іран представив оновлену модель дронів-камікадзе Shahed-238, якою Росія за останній рік використовується для атак на українські міста. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, існує реальна загроза від модернізації цього безпілотного літального апарата, але Збройні сили України активно шукають відповідне рішення.

У ніч на середу, 22 листопада, російські окупанти випустили по території України 14 дронів-камікадзе "Шахед" та одну крилату ракету Х-22.

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