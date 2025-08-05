Ештон Катчер і Міла Куніс влаштували дикі танці на концерті Backstreet boys

Коротко:
- Що робили на концерті Міла Куніс та Ештон Катчер
- Чим вони підкорили публіку
Голлівудський актори Міла Куніс і Ештон Катчер знатно повеселилися на концерті популярного в 90-ті гурту Backstreet boys. Рідкісна і дуже весела поява пари потрапила в ЗМІ і викликала бурю емоцій.
Як пише видання People, пару помітили на концерті Backstreet Boys у клубі "Сфера" в Лас-Вегасі.
47-річний Катчер і 41-річна Куніс танцювали і підспівували хіту групи 1999 року "I Want It That Way" з їхнього третього студійного альбому Millennium.
На відео видно, як пара співає одне одному романтичні слова пісні, театрально жестикулюючи руками. У якийсь момент актриса фільму "Дуже погані матусі" притиснула до себе чоловіка, і він обійняв її за талію.
Вони мало не поцілувалися, перш ніж відсторонитися і стрибнути під музику.
"Вони затьмарили всіх своїми веселощами. Вони обидва були люб'язні з натовпом і фанатами навколо них", - написав у підписі Майкл Шон Маккейб, який зняв відео.
Щоб зробити свій вихід ще більш милим, Кутчер і Куніс прийшли на концерт в однаковому вбранні: білих сорочках і темно-синіх штанах.
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Нагадаємо, раніше Куніс поділилася зворушливим моментом, пов'язаним зі своєю дочкою. Українка за походженням Куніс, поділилася деталями розмови з дівчинкою в програмі Джоша Горовіца.
Крім того, раніше актриса зганьбилася скандальною заявою, коли назвала український борщ "російським супом".
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Про персону: Міла Куніс
Міла Куніс - американська актриса кіно і телебачення.
Почала кар'єру 1993 року, знявшись у кількох рекламних роликах. У 14 років Куніс отримала роль Джекі в серіалі "Шоу 70-х", у якому знімалася протягом восьми років. З 1999 року актриса озвучує Мег Гріффін в анімаційному серіалі "Гріффіни". Її прорив у кіно стався 2008 року з роллю у фільмі "У прольоті". За свою більш ніж двадцятирічну кар'єру знялася в близько тридцяти різножанрових фільмах, серед яких "Макс Пейн", "Книга Ілая", "Секс по дружбі", "Третій зайвий", "Оз: Великий і Жахливий" і дилогія "Дуже погані матусі".
Однією з найбільш значущих ролей акторки в кіно є роль балерини Лілі у фільмі "Чорний лебідь", за яку її було нагороджено премією "Сатурн" і номінували на "Золотий глобус" і Премію Гільдії кіноакторів США за кращу жіночу роль другого плану, пише Вікіпедія.
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