Сильна спека та дощі із градом: українців закликали бути обережними у середу

Синоптикиня розповіла, чого чекати від погоди вже 6 серпня.

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Прогноз погоди на 6 серпня / фото: pixabay

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Якою буде погода у середу

В яких областях пройдуть сильні грозові дощі

Погода в Україні у середу, 6 серпня, буде переважно сухою та спекотною, але деякі області заливатиме дощем. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні

За її словами, у середу посилиться спека. Температура у різних регіонах України температура буде такою:

відео дня

на півдні очікується протягом дня +33…+37 градусів;

у східних областях передбачається +29…+33 градуси;

у центральній частині +28…+33 градуси;

у північних областях +25…+28 градусів;

у західній частині буде найпрохолодніше, +21…+25 градусів.

Температура в Україні / фото: Діденко

Синоптикиня додала, що атмосферний фронт 6 серпня принесе грозові дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, частину Полтавщини та Черкащини. Водночас, на решту території України чекає суха погода.

Погода на 6 серпня / фото: meteoprog

Погода у Києві

У Києві 6 серпня очікується дощ з грозою. Температура повітря в столиці до +26 градусів.

"При грозі може сильно линути, рвонути шквалистий вітер і град. Обережно", - наголосила Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Крім того, після проходження атмосферного фронту температура повітря знизиться на кілька градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Діденко говорила, що у вівторок, 5 серпня, погода відзначиться переважно спекотною температурою в багатьох областях. В Україні температура повітря становитиме +24…+29 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що у першій половині тижня за рахунок впливу атмосферних фронтів та циклонічної діяльності, на більшій частині території країни пройдуть дощі різної інтенсивності.

Водночас, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха заявляла, що в перші дні серпня не варто очікувати стабільної погоди з постійним антициклоном і без опадів. Але вже орієнтовно з 7 серпня до України прийде стабільна погода з проясненнями.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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