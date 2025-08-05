Сильна спека та дощі із градом: українців закликали бути обережними у середу

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у середу
- В яких областях пройдуть сильні грозові дощі
Погода в Україні у середу, 6 серпня, буде переважно сухою та спекотною, але деякі області заливатиме дощем. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні
За її словами, у середу посилиться спека. Температура у різних регіонах України температура буде такою:
- на півдні очікується протягом дня +33…+37 градусів;
- у східних областях передбачається +29…+33 градуси;
- у центральній частині +28…+33 градуси;
- у північних областях +25…+28 градусів;
- у західній частині буде найпрохолодніше, +21…+25 градусів.
Синоптикиня додала, що атмосферний фронт 6 серпня принесе грозові дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, частину Полтавщини та Черкащини. Водночас, на решту території України чекає суха погода.
Погода у Києві
У Києві 6 серпня очікується дощ з грозою. Температура повітря в столиці до +26 градусів.
"При грозі може сильно линути, рвонути шквалистий вітер і град. Обережно", - наголосила Діденко.
Крім того, після проходження атмосферного фронту температура повітря знизиться на кілька градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Діденко говорила, що у вівторок, 5 серпня, погода відзначиться переважно спекотною температурою в багатьох областях. В Україні температура повітря становитиме +24…+29 градусів.
Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що у першій половині тижня за рахунок впливу атмосферних фронтів та циклонічної діяльності, на більшій частині території країни пройдуть дощі різної інтенсивності.
Водночас, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха заявляла, що в перші дні серпня не варто очікувати стабільної погоди з постійним антициклоном і без опадів. Але вже орієнтовно з 7 серпня до України прийде стабільна погода з проясненнями.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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