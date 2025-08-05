Знайти його - справжня удача: у лісах Закарпаття виріс рідкісний червонокнижний гриб

Ви дізнаєтеся:
- Де росте рідкісна грифола кучерява
- Якими властивостями володіє гриб
У лісах Закарпаття біля сіл Тур'я Бистра та Свалявка місцеві жителі натрапили на рідкісний гриб - грифолу кучерявеньку, або гриб-квочку. Знахідкою у Facebook поділився користувач Іван Кметич.
Грифола кучерявенька, відома також як "майтаке" в Японії, вважається справжнім делікатесом і має лікувальні властивості.
Гриб росте біля основи дубів або буків і з'являється лише в певні роки та за сприятливих умов. Тому знайти цей гриб - справжня удача.
Гриб росте з кінця червня до кінця вересня в широколистяних лісах біля основи старих дубів, рідше кленів, зустрічається рідко, не щорічно. Плодові тіла грибів досягають до 80 см у діаметрі та до 10 кг у масі. Вони складаються з численних плоских, тонких, напівкруглих або лопатоподібних капелюшків 0,5-10 см діаметром, що сидять на ніжках, що повторно розгалужуються, і зливаються в загальну основу.
Гриб має своєрідний горіховий смак. У їжу краще використовувати молоді екземпляри, які варять і сушать. Дуже хороший для супів, бульйонів і смаження.
Занесений до Червоної книги України (2009) і Білорусі (1993). Охороняється також у Литві, Польщі.
Читайте також:
- Його бачили і знають усі: в Україні росте справжній гриб-хижак
- Зрізати чи викручувати: розвінчано популярний міф про збір грибів
- Виглядає моторошно: в Україні знайшли рідкісний, але делікатесний гриб
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред