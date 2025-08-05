Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

6 серпня Преображення Господнє: як правильно відзначити церковне свято

Віталій Кірсанов
5 серпня 2025, 13:54
499
У народі 6 серпня носило назву Яблучний Спас.
6 серпня Преображення Господнє
6 серпня Преображення Господнє / ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 6 серпня
  • Що не можна робити 6 серпня
  • Що можна робити 6 серпня

У середу, 6 серпня, у православному календарі - Преображення Господнє. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 6 серпня

Преображення Господнє - це свято на честь події, коли Ісус Христос на горі Фавор відкрив своїм учням свою божественну славу. Це одне з 12 найбільших свят у православній і католицькій традиції.

відео дня

Ісус узяв трьох апостолів - Петра, Якова та Івана - і піднявся з ними на високу гору (гора Фавор). Там Він преобразився: обличчя Його засяяло, як сонце, а одяг став білим і блискучим, як світло. Поруч із Ним з'явилися пророки Мойсей та Ілля, які розмовляли з Ісусом. Учні в цей момент почули голос Бога Отця: "Це Син Мій Улюблений, Його слухайте!". Ця подія показала Божественну природу Ісуса і його майбутню славу.

У православ'ї цього дня відбувається освячення фруктів, особливо винограду - вважається, що перший урожай цього року потрібно освятити. Люди приносять до церкви яблука, груші, виноград, сливи і після освячення їдять їх. Віряни вірять, що освячені фрукти набирають благодатної сили і приносять здоров'я.

Що не можна робити 6 серпня

6 серпня церква рішуче засуджує всяке лихослів'я, брутальну лайку, поширення пліток, прояви злості, заздрості та жадібності, а також помсту і відчай. Цього дня суворо забороняється відмовляти в підтримці або допомозі тим, хто звертається по неї.

Що можна робити 6 серпня

На Другий Спас заведено запрошувати гостей і пригощати їх освяченими яблуками та свіжою випічкою. Однак під час святкового столу слід уникати надмірностей у їжі, гучних розмов і надмірного вживання алкоголю. Цього дня категорично забороняється сваритися з рідними та відмовляти в підтримці нужденним.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • який день на Преображення, такою буде осінь;
  • туман 6 серпня - чекайте на теплу і погожу осінь;
  • холодна погода - до ранньої зими;
  • сильний вітер - буде сильна і вітряна зима.

У народі 6 серпня носило назву Яблучний Спас. Назва пов'язана з традицією освячення яблук та інших фруктів нового врожаю.

Іменини 6 серпня

Які завтра іменини: Лев, Спас.

Талісманом людини, народженої 6 серпня, є котяче око. Один із різновидів кварцу, котячим оком здавна захоплювалися як особливим каменем натхнення. У давнину його вважали найкращим оберегом для художників, поетів, музикантів і всіх, чия душа живе творчістю.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети Преображення Господнє календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

15:57Україна
Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

15:45Світ
Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

15:37Війна
Реклама

Популярне

Більше
Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Останні новини

16:02

Ураження літаків рф вже стало однією з візитівок СБУ - експерт

15:57

В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

15:45

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

15:37

Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

15:18

Трамп допустить напад РФ на країни НАТО: як Путін це провернеЕксклюзив

Україна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - МакогонУкраїна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - Макогон
15:16

Чим відрізняються дві дівчинки: треба знайти відмінності всього за 43 секунди

15:14

"Щастя": хто став новим партнером Лесі Нікітюк

15:12

Ціни б’ють рекорди через дефіцит: один продукт тепер на вагу золота

14:57

Знайти його - справжня удача: у лісах Закарпаття виріс рідкісний червонокнижний гриб

Реклама
14:57

Жінка завела звичайне кошеня і обімліла, коли воно виросло: хто в неї оселивсяВідео

14:55

У прикрасах на мільйон: дружина футболіста Зінченка показала день народження доньок

14:30

Блогер звинуватив Шабуніна у пособництві РФ

14:18

"100-тисячне угруповання військ РФ буде біля кордону": яка нова небезпека чекає на УкраїнуВідео

13:57

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФВідео

13:54

6 серпня Преображення Господнє: як правильно відзначити церковне свято

13:52

"Стався рецидив": Кейт Міддлтон налякала своїх підданих

13:47

Ультиматум Трампа Путіну може виявитися "пшиком": в AP дізналися найгірший сценарій

13:42

Шкоди більше, ніж від сарани: в Україні з’явився новий небезпечний шкідникВідео

13:09

Ештон Катчер і Міла Куніс влаштували дикі танці на концерті Backstreet boysВідео

12:54

Раптово помер рідний брат Ірини Білик - що сталося

Реклама
12:53

Реальна альтернатива газу з РФ: експерт розкрив новий маршрут для УкраїниВідео

12:27

Після моря, басейну та навіть без води: як часто потрібно прати купальник

12:25

Потап уперше заговорив про дитину від Насті Каменських - деталіВідео

12:19

До Дня Незалежності України: росіяни прагнуть "взяти у тиски" важливе місто

11:49

Знищили кілька сотень окупантів: ГУРівці провели потужні спецоперації на СумщиніВідео

11:48

Подвійний удар за підтримку війни РФ: Китай та Індія під загрозою потужних санкцій

11:41

Гайтану не пускають до батька, який у критичному стані - причина

11:39

5 знаків зодіаку, які, здається, завжди переслідує невдача

11:30

З Яблучним Спасом 2025 - красиві картинки та привітання

11:19

Сильна спека та дощі із градом: українців закликали бути обережними у середу

10:56

Справжнє диво: пральна машина засліпить чистотою з одним натуральним засобомВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 6 серпня: Бикам - страх, Півням - жертви

10:26

Після атаки дронів: Рязанський НПЗ вдвічі скоротив потужності, подробиці

10:26

"Полювання на людей": РФ обстріляла Україну дронами та балістикою - деталіФото

10:14

Злата Огнєвіч уперше публічно представили свого бойфренда - деталіВідео

10:03

Кремль тягне гуму: чи відбудуться переговори Зеленського і Путіна - Politico

09:49

"Путіна не буде серед живих": названо головну умову виживання диктатора РФВідео

09:44

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 серпня (оновлюється)

09:40

Сьогодні обертання Землі прискориться: це може стати катастрофою для світу

09:28

Війна РФ проти європейських країн: названо реальні можливості та сили росіянВідео

Реклама
09:12

"Обожнюю": Наталя Могилевська показала чоловіка на прогулянці Києвом

08:34

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:29

У Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію: спалахнула пожежа

08:28

У Польщі заговорили про скасування безвізу з Україною: що кажуть в ЦПД

08:10

Критерії того, що війна добігає кінця: коли путін з оточенням заспокояться?Погляд

07:29

Немає світла і води, поранено дітей: РФ завдала масованого удару по ЛозовійФотоВідео

07:00

Лідер Туреччини найближчими днями відвідає Київ: про що Ердоган поговорить із Зеленським

06:10

Початок місяця катастроф для РФПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти літеру X

05:37

Наступ в пріоритеті: оглядач пояснив мету військових навчань біля України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти