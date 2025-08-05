6 серпня Преображення Господнє: як правильно відзначити церковне свято

У народі 6 серпня носило назву Яблучний Спас.

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6 серпня Преображення Господнє / ua.depositphotos.com

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Яке церковне свято 6 серпня

Що не можна робити 6 серпня

Що можна робити 6 серпня

У середу, 6 серпня, у православному календарі - Преображення Господнє. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 6 серпня

Преображення Господнє - це свято на честь події, коли Ісус Христос на горі Фавор відкрив своїм учням свою божественну славу. Це одне з 12 найбільших свят у православній і католицькій традиції.

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Ісус узяв трьох апостолів - Петра, Якова та Івана - і піднявся з ними на високу гору (гора Фавор). Там Він преобразився: обличчя Його засяяло, як сонце, а одяг став білим і блискучим, як світло. Поруч із Ним з'явилися пророки Мойсей та Ілля, які розмовляли з Ісусом. Учні в цей момент почули голос Бога Отця: "Це Син Мій Улюблений, Його слухайте!". Ця подія показала Божественну природу Ісуса і його майбутню славу.

У православ'ї цього дня відбувається освячення фруктів, особливо винограду - вважається, що перший урожай цього року потрібно освятити. Люди приносять до церкви яблука, груші, виноград, сливи і після освячення їдять їх. Віряни вірять, що освячені фрукти набирають благодатної сили і приносять здоров'я.

Що не можна робити 6 серпня

6 серпня церква рішуче засуджує всяке лихослів'я, брутальну лайку, поширення пліток, прояви злості, заздрості та жадібності, а також помсту і відчай. Цього дня суворо забороняється відмовляти в підтримці або допомозі тим, хто звертається по неї.

Що можна робити 6 серпня

На Другий Спас заведено запрошувати гостей і пригощати їх освяченими яблуками та свіжою випічкою. Однак під час святкового столу слід уникати надмірностей у їжі, гучних розмов і надмірного вживання алкоголю. Цього дня категорично забороняється сваритися з рідними та відмовляти в підтримці нужденним.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

який день на Преображення, такою буде осінь;

туман 6 серпня - чекайте на теплу і погожу осінь;

холодна погода - до ранньої зими;

сильний вітер - буде сильна і вітряна зима.

У народі 6 серпня носило назву Яблучний Спас. Назва пов'язана з традицією освячення яблук та інших фруктів нового врожаю.

Іменини 6 серпня

Які завтра іменини: Лев, Спас.

Талісманом людини, народженої 6 серпня, є котяче око. Один із різновидів кварцу, котячим оком здавна захоплювалися як особливим каменем натхнення. У давнину його вважали найкращим оберегом для художників, поетів, музикантів і всіх, чия душа живе творчістю.

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