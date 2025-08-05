Ціни б’ють рекорди через дефіцит: один продукт тепер на вагу золота

Через несприятливі погодні умови врожайність персиків дещо знизилася.

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Вартість персиків в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Українські персики стали дорожчими

На вартість вплинули весняні заморозки

В Україні розпочався сезон персиків, але їх цього літа значно менше, ніж зазвичай. Через це ціни відчутно виросли та стартують від 70 до 120 грн за кілограм. Про це розповів аналітик УКАБ Максим Гопка, пише РБК-Україна.

Чому в Україні подорожчали персики

Зазначається, що основною причиною подорожчання стали несприятливі погодні умови, зокрема весняні заморозки.

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"Цього літа на ринку доступні персики українського виробництва, які починають продаватися з південних областей. Вони мають хороший смак, хоча через несприятливі погодні умови врожайність в цих регіонах дещо знизилася. Так, в Одеській області внаслідок нічних морозів на початку квітня температура сягала -6 градусів за Цельсієм. Це стало фатальним для цвітіння дерев", - йдеться у повідомленні.

Також зараз на ринок надходять персики з Греції та Туреччини, однак імпортна продукція залишається дорогою через логістичні витрати.

За словами аналітика, зниження цін можливе лише після збільшення обсягів поставок.

Ціни на персики в Україні

Варто додати, що у роздрібних мережах ціни на цей фрукт досить різні. Так, в АТБ персики продають по 94,95 грн/кг зі знижкою, у Varus — по 109,90 грн/кг, а в Сільпо ціни стартують від 110 гривень за кілограм.

Що буде з цінами на продукти восени

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповідав, що від погоди в серпні залежить загальний обсяг врожаю в Україні. Якщо прийде аномальна спека й посуха, то втратяться багато напрацювань, які впливатимуть на якість, кількість та ціну продуктів.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на огірки в Україні продовжують підвищуватись. Все через те, що пропозиція овочів на внутрішньому ринку залишається обмеженою, що і дозволяє продавцям і далі піднімати вартість.

Також відомо, що в Україні вже кілька тижнів поспіль знижуються ціни на моркву. Причиною такої ситуації є надлишок пропозиції даної продукції на ринку, тоді як попит досить невисокий.

Водночас, часник навпаки здивував українців різким стрибком ціни. Наразі його вартість зросла більш як на 22 гривні.

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Про джерело: Український клуб аграрного бізнесу "Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві, пише Wikipedia

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