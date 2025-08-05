Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ціни б’ють рекорди через дефіцит: один продукт тепер на вагу золота

Марія Николишин
5 серпня 2025, 15:12
91
Через несприятливі погодні умови врожайність персиків дещо знизилася.
Ціни б’ють рекорди через дефіцит: один продукт тепер на вагу золота
Вартість персиків в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Українські персики стали дорожчими
  • На вартість вплинули весняні заморозки

В Україні розпочався сезон персиків, але їх цього літа значно менше, ніж зазвичай. Через це ціни відчутно виросли та стартують від 70 до 120 грн за кілограм. Про це розповів аналітик УКАБ Максим Гопка, пише РБК-Україна.

Чому в Україні подорожчали персики

Зазначається, що основною причиною подорожчання стали несприятливі погодні умови, зокрема весняні заморозки.

відео дня

"Цього літа на ринку доступні персики українського виробництва, які починають продаватися з південних областей. Вони мають хороший смак, хоча через несприятливі погодні умови врожайність в цих регіонах дещо знизилася. Так, в Одеській області внаслідок нічних морозів на початку квітня температура сягала -6 градусів за Цельсієм. Це стало фатальним для цвітіння дерев", - йдеться у повідомленні.

Також зараз на ринок надходять персики з Греції та Туреччини, однак імпортна продукція залишається дорогою через логістичні витрати.

За словами аналітика, зниження цін можливе лише після збільшення обсягів поставок.

Ціни на персики в Україні

Варто додати, що у роздрібних мережах ціни на цей фрукт досить різні. Так, в АТБ персики продають по 94,95 грн/кг зі знижкою, у Varus — по 109,90 грн/кг, а в Сільпо ціни стартують від 110 гривень за кілограм.

Що буде з цінами на продукти восени

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповідав, що від погоди в серпні залежить загальний обсяг врожаю в Україні. Якщо прийде аномальна спека й посуха, то втратяться багато напрацювань, які впливатимуть на якість, кількість та ціну продуктів.

Ціни б’ють рекорди через дефіцит: один продукт тепер на вагу золота
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на огірки в Україні продовжують підвищуватись. Все через те, що пропозиція овочів на внутрішньому ринку залишається обмеженою, що і дозволяє продавцям і далі піднімати вартість.

Також відомо, що в Україні вже кілька тижнів поспіль знижуються ціни на моркву. Причиною такої ситуації є надлишок пропозиції даної продукції на ринку, тоді як попит досить невисокий.

Водночас, часник навпаки здивував українців різким стрибком ціни. Наразі його вартість зросла більш як на 22 гривні.

Читайте також:

Про джерело: Український клуб аграрного бізнесу

"Український клуб аграрного бізнесу", також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. У 2019 році УКАБ впевнено утримує статус асоціації № 1 в АПК України, об'єднуючи понад 100 знакових представників галузі — агрокомпаній та постачальників сільгоспресурсів, націлених на подальший розвиток вітчизняного агробізнесу.

Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики. Клуб створено 2007 року групою аграріїв на чолі з Наталею Погожевою та Алексом Ліссітсою. Головний офіс асоціації знаходиться у Києві, пише Wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

фрукти ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

15:57Україна
Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

15:45Світ
Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

15:37Війна
Реклама

Популярне

Більше
Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Кремль зробив гучну заяву про ракети: у ЦПД розкрили деталі, чим це загрожує Україні

Останні новини

16:23

У Трампа є лише 2 сценарії щодо України, ескалація посилюється - Пехньо

16:12

Альтернатива м'ясу: експерти назвали топ-5 корисних рибних консервів

16:02

Ураження літаків рф вже стало однією з візитівок СБУ - експерт

15:57

В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

15:45

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

Україна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - МакогонУкраїна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - Макогон
15:37

Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

15:18

Трамп допустить напад РФ на країни НАТО: як Путін це провернеЕксклюзив

15:16

Чим відрізняються дві дівчинки: треба знайти відмінності всього за 43 секунди

15:14

"Щастя": хто став новим партнером Лесі Нікітюк

Реклама
15:12

Ціни б’ють рекорди через дефіцит: один продукт тепер на вагу золота

14:57

Знайти його - справжня удача: у лісах Закарпаття виріс рідкісний червонокнижний гриб

14:57

Жінка завела звичайне кошеня і обімліла, коли воно виросло: хто в неї оселивсяВідео

14:55

У прикрасах на мільйон: дружина футболіста Зінченка показала день народження доньок

14:30

Блогер звинуватив Шабуніна у пособництві РФ

14:18

"100-тисячне угруповання військ РФ буде біля кордону": яка нова небезпека чекає на УкраїнуВідео

13:57

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФВідео

13:54

6 серпня Преображення Господнє: як правильно відзначити церковне свято

13:52

"Стався рецидив": Кейт Міддлтон налякала своїх підданих

13:47

Ультиматум Трампа Путіну може виявитися "пшиком": в AP дізналися найгірший сценарій

13:42

Шкоди більше, ніж від сарани: в Україні з’явився новий небезпечний шкідникВідео

Реклама
13:09

Ештон Катчер і Міла Куніс влаштували дикі танці на концерті Backstreet boysВідео

12:54

Раптово помер рідний брат Ірини Білик - що сталося

12:53

Реальна альтернатива газу з РФ: експерт розкрив новий маршрут для УкраїниВідео

12:27

Після моря, басейну та навіть без води: як часто потрібно прати купальник

12:25

Потап уперше заговорив про дитину від Насті Каменських - деталіВідео

12:19

До Дня Незалежності України: росіяни прагнуть "взяти у тиски" важливе місто

11:49

Знищили кілька сотень окупантів: ГУРівці провели потужні спецоперації на СумщиніВідео

11:48

Подвійний удар за підтримку війни РФ: Китай та Індія під загрозою потужних санкцій

11:41

Гайтану не пускають до батька, який у критичному стані - причина

11:39

5 знаків зодіаку, які, здається, завжди переслідує невдача

11:30

З Яблучним Спасом 2025 - красиві картинки та привітання

11:19

Сильна спека та дощі із градом: українців закликали бути обережними у середу

10:56

Справжнє диво: пральна машина засліпить чистотою з одним натуральним засобомВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 6 серпня: Бикам - страх, Півням - жертви

10:26

Після атаки дронів: Рязанський НПЗ вдвічі скоротив потужності, подробиці

10:26

"Полювання на людей": РФ обстріляла Україну дронами та балістикою - деталіФото

10:14

Злата Огнєвіч уперше публічно представили свого бойфренда - деталіВідео

10:03

Кремль тягне гуму: чи відбудуться переговори Зеленського і Путіна - Politico

09:49

"Путіна не буде серед живих": названо головну умову виживання диктатора РФВідео

09:44

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 серпня (оновлюється)

Реклама
09:40

Сьогодні обертання Землі прискориться: це може стати катастрофою для світу

09:28

Війна РФ проти європейських країн: названо реальні можливості та сили росіянВідео

09:12

"Обожнюю": Наталя Могилевська показала чоловіка на прогулянці Києвом

08:34

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:29

У Ростовській області невідомі дрони атакували залізничну станцію: спалахнула пожежа

08:28

У Польщі заговорили про скасування безвізу з Україною: що кажуть в ЦПД

08:10

Критерії того, що війна добігає кінця: коли путін з оточенням заспокояться?Погляд

07:29

Немає світла і води, поранено дітей: РФ завдала масованого удару по ЛозовійФотоВідео

07:00

Лідер Туреччини найближчими днями відвідає Київ: про що Ердоган поговорить із Зеленським

06:10

Початок місяця катастроф для РФПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти